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Erhürman, Cihangir’deki çocuk şenliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlediği 12’nci Dünya Çocuk Şenliği’ne katıldı.
Erhürman, Cihangir’deki çocuk şenliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlediği 12’nci Dünya Çocuk Şenliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cihangir Stadı’nda düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte, çocukların çeşitli sahne performansları yer aldı.

Çeşitli çocuk aktivitelerine de ev sahipliği yapan etkinlikte Cumhurbaşkanı Erhürman çocuklarla bir araya geldi.

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