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Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

Meclisten yapılan açıklamaya göre Genel Kurul toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurulun gündeminde, Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İlköğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin bu tasarılara ilişkin raporları yer alıyor.

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