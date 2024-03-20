  • BIST 8982.31
  • Altın 2242.165
  • Dolar 32.3894
  • Euro 35.1547
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Analizler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin 47’si tağşişsiz, 19’u ise tağşişli çıktı

» »
Analizler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin 47’si tağşişsiz, 19’u ise tağşişli çıktı
Analizler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin 47’si tağşişsiz, 19’u ise tağşişli çıktı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytinyağı tağşiş analizleri sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin tağşişsiz (uygun), 19’unun ise tağşişli (uygun değil) olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, 4-25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alındığı ve analizlerin ECN 42’ye göre yapıldığı kaydedildi. Tağşişli çıkan üç zeytinyağının üretici/satıcısı olan iki firmanın itiraz hakkını kullanarak numunelerin tekrar analiz edilmesinin talep ettiği kaydedilen açıklamada, “Bunun üzerine 5 Mart’ta Sinde Trading’e ait Naturel Zeytinyağı etiketli iki şahit numunenin muayene ve analizlerinde yağların tağşişli (uygun değil) olarak tespit edildi.

Sinde Trading Naturel Zeytinyağlarının satışı/dağıtımı Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd. tarafından yapılmaktadır” denildi. Açıklamada, ‘’Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası”na aykırı davrandığı için, firma hakkında idari ceza uygulanacağı da belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu bölgeler ve Karpaz'da yoğun yağış bekleniyor!20 Mart 2024 Çarşamba 14:22
  • Üç sendika Cezaevinde uyarı grevi yapıyor!20 Mart 2024 Çarşamba 13:52
  • İstanbul'da Büyük Kuzey Kıbrıs buluşması...20 Mart 2024 Çarşamba 13:39
  • En çok yağış Koruçam bölgesine düştü20 Mart 2024 Çarşamba 12:51
  • Tarım Bakanlığı: Bafra Gıda’nın dağıtımını yaptığı zeytinyağı tağşişli çıktı20 Mart 2024 Çarşamba 12:29
  • Töre: Hükümetin otomotiv satışı konusunda piyasayı kontrol altında tutması gerekiyor20 Mart 2024 Çarşamba 12:18
  • Meteoroloji uyardı... Kuvvetli sağanak geliyor!20 Mart 2024 Çarşamba 12:03
  • Çeler: Hakkında iddialar olan vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmalı20 Mart 2024 Çarşamba 12:02
  • Başbakan Üstel: Görevim Politika Yapmak Değil, Sorunların Çözümünü Sağlamaktır20 Mart 2024 Çarşamba 11:49
  • Evinden 64 kilo kaçak et çıktı20 Mart 2024 Çarşamba 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti