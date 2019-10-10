Ani ve Gayri Tabii Ölüm

09.10.2019 tarihinde saat 05.30 sıralarında Çayönü’nde sakin Ayşe NURÖZ (K-75) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
10.10.2019 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Yine 09.10.2019 tarihinde saat 07:00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde sakin Heather KIELER O’CALLAGHAN (K-78) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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