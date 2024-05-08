Öztürkler: Taşınmaz mal edinme yasası ülkemizin geleceği için önemlidir...

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, katıldığı TV programında kendisine yöneltilen soruları

yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

TAŞINMAZ MAL EDİNME YASASI ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR...

Taşınmaz Mal konusu ile ilgili İçişleri Bakanlığı döneminde projeler hazırlandığına dikkat çeken

Öztürkler, taşınmaz mal konusunda topraklarımızın korunması noktasından hareket edilmesi

gerektiğine dikkat çekti.

NÜFUS SAYIMININ TEMEL TAŞI “MAKS” PROJESİDİR

Satış sözleşmelerinin kontrolünde sıkıntılar olduğunu dile getiren Öztürkler, “Satış sözleşmeleri

üzerinden kontrolsüz alımlar söz konusu” diyerek, İskele ve Gaziveren örneğinden yola çıkarak yabancı

nüfusun artması ile ilgili endişelere dikkat çekti. Öztürkler, “Belediye ve ilçe bazında bir takım kotaların

konması, yabancı nüfusun kontrol edilebilir noktada olması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı nüfusun

kontrol edilebilir olmasının da nüfus sayımının da temel taşı MAKS projesidir” dedi.

E- VİZE OTOMASYON SİSTEMİ HAYAT BULMALI

Ülke nüfusunun ve kriminal olayların arttığına da dikkat çeken Öztürkler, “Devletin birinci görevi kamu

güvenliği ve huzurunu sağlamaktır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü, “E-Vize Otomasyon Sisteminin

hayat bulması ile birlikte suçların çok daha aza indirgeneceğini düşünüyorum. Kişiler ülkeye gelmeden

önce alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri çok daha önemlidir. Devlette devamlılık esastır ve

projenin de devam ettirilmesi gerektiğini vurguluyorum” diye konuştu.

YÖDAK'IN ASLI GÖREVİ DENETİM BACAĞI OLMALI

YÖDAK yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürkler, “YÖDAK yapısının

güçlendirilmesi gerekir. Yalnızca bir izin mercii olmamalı, YÖDAK'in aslı görevi denetim bacağı olmalı”

dedi.