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Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi açıklandı

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Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun 2 Şubat Cuma günü satışa çıkacağını açıkladı. Ön siparişlerin ise 19 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu.
Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi açıklandı

Apple, geçtiğimiz yıl WWDC 2023'te tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladı.

Karma gerçeklik gözlüğünün ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Apple Store'larda ve çevrimiçi Apple Store mağazalarında satışa sunulacak.

"İNSANLARIN ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRECEK"

Şirketin CEO'su Tim Cook Vision Pro'nun insanların çalışma, işbirliği yapma, bağlantı kurma, anıları yeniden yaşama ve eğlencenin tadını çıkarma biçimlerini değiştirebilecek devrim niteliğinde bir uzamsal bilgisayar olduğunu söyledi.

256 GB DEPOLAMA ALANIYLA ÇIKIŞ YAPIYOR

Apple Vision Pro, 256 GB depolama alanıyla 3.499 dolardan başlayan fiyatlarla 2 Şubat 2024'te satışa sunulacak.

Ön siparişler 19 Ocak Cuma günü yani lansmandan iki hafta önce başlayacak.

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