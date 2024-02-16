Araştırma: Oruç vücudu iltihaplanmaya karşı nasıl koruyor?

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, oruç tutmanın iltihaplanmaya karşı nasıl koruma sağladığına dair araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Bağışıklık sistemimiz, iltihaplanma yaşadığımızda kimyasal ajanları hasar bölgelerine çağırarak vücudumuz için gerekli korumayı sağlıyor.

Ne yazık ki bir dizi faktör iltihaplanmayı tetikleyerek vücutta hasara neden olabiliyor.

Örneğin, yüksek kalorili bir diyete bağlı kalmanın, çeşitli sağlık koşullarının temelini oluşturan inflamatuar sendrom (bağışıklık sistemi bozulması) riskini taşıdığı biliniyor.

Önceki araştırmalar orucun iltihaplanmaya karşı korunmaya yardımcı olabileceğini gösterdi.

Bu nedenle İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki bir araştırmacı ekibi, bu ilişkiye ve bunun nasıl olabileceğine daha yakından baktı.

Araşidonik asit adı verilen bir bileşikte artış

Araştırmacılar, 500 kalorilik bir yemek yemeleri, 24 saat boyunca yemek yememeleri ve ardından 500 kalorilik başka bir yemek yemeleri istenen 21 gönüllüden alınan kan örneklerini inceleyerek, oruç tutmanın bir sonucu olarak araşidonik asit adı verilen bir bileşikte artış tespit ettiler.

Araşidonik asit, daha önce iltihapla ilişkilendirilen bir yağdı, ancak araşidonik asidin iltihap düzeylerini düşürmek yerine arttırdığı düşünülüyordu.

Cambridge Üniversitesi'nden immünolog Clare Bryant, "Bu, diyetimizi değiştirmenin - özellikle oruç tutarak - bizi enflamasyondan, özellikle de yüksek kalorili diyetiyle ilişkili birçok hastalığın temelini oluşturan zararlı formdan nasıl koruduğuna dair potansiyel bir açıklama sağlıyor" dedi.

Ekip, laboratuvarda kültürlenen hücreler üzerinde testler gerçekleştirdi ve araşidonik asidin, NLRP3 inflamatuar adı verilen bir protein kompleksinin aktivitesini azalttığını buldu .

İnflammasomlar, adından da anlaşılacağı üzere enflamasyonu tetikleyen mekanizmalar.

OnlarNLRP3 gibi, bağışıklık sistemine aceleyle harekete geçmesini söyleyen bir tür alarm zilidir ve öyle görünüyor ki oruç tutmak inflamasyonu düşük tutmanın yolu.

Bryant ayrıca, "Araşidonik asidin etkileri yalnızca kısa ömürlü olduğundan oruç tutmanın Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlayıp sağlamadığını söylemek için henüz çok erken, ancak çalışmalarımız kalori kısıtlamasının sağlığa faydalarına işaret eden giderek artan miktarda bilimsel literatüre katkıda bulunuyor" dedi.