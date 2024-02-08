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Arçelik Whirlpool anlaşmasına AB'den sonra İngiltere de onay verdi

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Ocak ayında açıklanan anlaşmaya göre şirketler, Arçelik'in büyük ev aletleri, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği gibi Avrupa birimleri ile Whirlpool'un Avrupa operasyonlarının birleşmesinden oluşan yeni bir şirket kurulacak.
Arçelik Whirlpool anlaşmasına AB'den sonra İngiltere de onay verdi

İngiltere'nin rekabet düzenleyici kurumu, Arçelik'in Amerikalı beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Avrupa operasyonlarını satın almasına ön izni verdi.

Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), anlaşmanın çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve pişirme aletleri de dahil olmak üzere ev aletleri pazarındaki rekabeti azaltma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Whirlpool ve Arçelik'in Avrupa'daki işletmelerinin yeni bir şirket altında birleşmesini sağlayacak olan anlaşma, Avrupa Birliği'nin rekabet düzenleyicileri tarafından Ekim ayında onaylanmıştı.

Ocak ayında açıklanan anlaşmaya göre şirketler, Arçelik'in büyük ev aletleri, küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği gibi Avrupa birimleri ile Whirlpool'un Avrupa operasyonlarının birleşmesinden oluşan yeni bir şirket kurulacak.

Yeni şirketin yüzde 75'i Arçelik'e, yüzde 25'i ise Whirlpool'a ait olacak.

Whirlpool'un Avrupa'da sahibi olduğu markalar arasında Ariston, 34 Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Bauknecht, Polar ve Laden yer alıyor.

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