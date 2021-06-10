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Arıklı, Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Arıklı, Gaziler Derneği’ni Kabul Etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Arıklı'ya görevinde başarılar dileyen ve kendisini bu makamda görmekten çok mutlu olduklarını ifade eden dernek üyeleri sorunlarını ve taleplerini de aktardı.

Bakan Arıklı ise kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin her karışında gazilerin alın teri ve kanının olduğuna vurgu yaparak, buna rağmen gazilerin ihmal edildiğini söyledi, kendisinden yardım istediklerini kaydetti. 

Kendisinin de bir gazi kardeşi olduğunu anımsatan Arıklı,  gazilerin, mücahitlerle birlikte ülkenin kurtuluşunda en büyük payın sahibi olduğunu belirtti. Bakan Arıklı bunun öneminin bilinci ile derneğe her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu da vurguladı.                                                   

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