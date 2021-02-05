ARUCAD Bahar Döneminde Doktora Eğitimine Başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için doktora programlarına öğrenci kabulüne başlıyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için doktora programlarına öğrenci kabulüne başlıyor.

2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylar, Mimarlık ile Sanat ve Kültür Yönetimi alanlarındaki programları tercih edebilecek. Eğitim dili İngilizce olan programlara, KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenciler başvuruda bulunabilecek.

Uluslararası alanda tanınan sanatçı ve akademisyen kadrosuyla, sanat-tasarım-iletişim odaklı eğitim veren ARUCAD, doktora programlarını tercih edecek adaylara, farklı disiplinlerin teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eserler üretmeleri için yaratıcı bir ortam sunuyor.

ARUCAD’dan 2 Yeni Doktora Programı

ARUCAD’da tezli/tezsiz olmak üzere yüksek lisans programları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Mimarlık ile Sanat ve Kültür Yönetimi alanlarındaki 2 doktora programının açılmasına onay alarak öğrenci kabulüne başladık” dedi. Rektör Vehbi, yoğun iş hayatı dolayısıyla eğitim programlarına erişemeyen adaylar için akşam saatlerinde yapılacak derslerin önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

%100’e varan Burs İmkânları

ARUCAD’ın Mimarlık ile Sanat ve Kültür Yönetimi alanlarındaki doktora programlarına başvuruda bulunacak KKTC vatandaşı ve uluslararası öğrenci adayları için %100’e varan burs olanağı bulunmaktadır.

Adaylar, doktora programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve (0533) 855 69 69 numaralı telefondan ulaşabilir.

ARUCAD, sanat-tasarım-iletişim alanında ayrıcalıklı kariyer sahibi olmak ve uzmanlaşmak isteyen herkese Üniversitenin Girne Kampüsü’nde lisansüstü eğitim imkânı sunuyor.