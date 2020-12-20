  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi öğrencileri, Natura 2000 Koruma projesinde yer alan Akdeniz Köyündeki Ecolive Zeytincilik’e ders kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdi.
ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze ve Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç’ün dersleri kapsamında düzenlenen ziyarette, marka yaratma sürecinde Ecolive Zeytincilik’in yakaladığı başarı ve ekolojik denge gözetilerek üretim yapılmasının püf noktaları tartışıldı.

Ziyarette öğrencilere hitap eden Ecolive Zeytincilik Direktörü Celal Arap, zeytin ve marka yaratmakla ilgili öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Arap, genellikle uluslararası öğrencilerin katıldığı ziyarette, öğrencilere Kıbrıs’taki zeytin üretimi ve kaliteli zeytin yağının nasıl ayırt edilmesi gerektiği yönündeki bilgi birikimini de paylaştı. Görüşme sonrasında öğrencilere zeytin, hellim ve köy ekmeği ile geleneksel Kıbrıs mutfağından bir tadım da gerçekleştirildi.

ARUCAD’a ait Bedford marka klasik otobüsle yapılan ziyaret, öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Nuran Öze, Ecolive Zeytincilik’in sadece Kıbrıs’ta değil, uluslararası arenada da Kıbrıs’ı başarıyla temsil ettiğini belirterek, sıfırdan başlayarak 11 yıl gibi bir sürede büyüyen ve uluslararası lezzet ödülü de bulunan Ecolive örneğinin, İletişim Fakültesi öğrencilerinin profesyonel kariyerleri açısından örnek teşkil etmesini umduğunu da dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı, ARUCAD’ı Ziyaret Etti05 Aralık 2020 Cumartesi 20:53
  • LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak02 Aralık 2020 Çarşamba 10:25
  • ODTÜ Kıbrıs IEEE Öğrenci Topluluğu Bölgesel Ödülleri Topladı24 Kasım 2020 Salı 11:38
  • Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Kreş ve Okul Öncesi Eğitimine Şubat 2021'de Başlayacak22 Kasım 2020 Pazar 10:54
  • Tarihi otobüs yeniden yollarda20 Kasım 2020 Cuma 18:25
  • "Seyir Defterim" ARUCAD Art Space'te17 Kasım 2020 Salı 16:10
  • “Yükseköğrenim Eylem Planı” Çalışmaları Tamamlandı17 Kasım 2020 Salı 14:35
  • 19 Mayıs TMK, ARUCAD’ı Ziyaret Etti15 Kasım 2020 Pazar 11:12
  • GCE A-Level Sonuçlarına Göre Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan 15 Öğrenci Belirlendi10 Kasım 2020 Salı 14:28
  • ARUCAD, Atatürk’ü Andı10 Kasım 2020 Salı 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti