ARUCAD rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’den “Dünya Sanat Günü” mesajı  

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Uluslararası Sanat Derneği tarafından organize edilen ve her yıl sanatseverler tarafından pek çok önemli etkinliklerle kutlanan 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi özel bir mesaj yayınladı.

Vehbi, “Dünya Sanat Günü, aynı zamanda tarihte gelmiş geçmiş en önemli insanlardan birisi olarak anılan Leonardo Da Vinci’nin de doğum günüdür. Sanat hayatında çok kültürlülük, ifade özgürlüğü, dünya barışı ve hoşgörüye öncülük eden Da Vinci şöyle der: ‘Sanat, bilgiyi dünyanın tüm kuşaklarına aktaran tüm bilimlerin kraliçesidir.’ Sanatçı, içinde yaşadığı toplumla kurduğu bağdan etkilenir ve ürettiği eserlerle de toplumun aynası olur. Sanatçı ile toplum arasında sürekli bir ilişki söz konusudur. Bölgedeki tek sanat ve tasarım odaklı üniversite olan ARUCAD’da öğrencilerimiz yaşadığı toplumun kültürel mirasını edindikleri bilgiyle harmanlayarak sonraki kuşaklara üretilen eserler aracılığıyla aktarmak için yetiştiriliyor. Toplumun kültürel mirasına sahip çıkıyor. İnanıyorum ki bu felsefeyle yetiştirdiğimiz bireyler toplumun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasını, farklı düşüncelere hoşgörüyle bakmasını sağlayacak ve dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine katkıda bulunacaktır. Bu önemli misyonu gerçekleştirirken bizler her zaman yol açıcı olacağız. Dünya Sanat Günü’nüz kutlu olsun” dedi.