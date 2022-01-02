ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin Yeni Yıl Mesajı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Ailesi, yeni yılı kutlamak amacıyla alınan pandemi önlemleri çerçevesinde Üniversitenin bahçesinde yapılan resepsiyonda bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, gerçekleştirilen resepsiyonda, yeni yıl mesajını paylaştı.

Vehbi mesajında, “Dünyamızda büyük değişimlerin yaşandığı, birçok şeyin dönüşüme uğradığı, Covid-19 Pandemisine karşı büyük mücadeleler verildiği çok zor geçen bir yılı, acı tatlı hatıraları, iyi ve kötü geçen günleri geride bırakıyoruz.

Ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden yıprandığımız bu salgın yılında birlik ve bütünlük içinde kurallara uygun davranmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Belki de kötü geçen bu yıldan çıkarılması gereken en büyük ders bu olmalıdır.

Hayatın her alanında olduğu gibi, bu süreç eğitim-öğretim faaliyetlerini de etkilemiştir. 2021 yılında Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Ailesi olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve özellikle sanat ile bütünleşmesi amacı ile yoğun bir çaba ile çalıştık. Öğrencilerimizle birlikte pandemi kurallarına büyük bir titizlikle uyarak yüz yüz eğitimimize devam ettik.

Akademik, kültürel ve sanatsal alanlardaki çalışmalarla başarılarını ve kalitesini artırmayı hedefleyen Üniversitemiz, 2022 yılında da özveri ile çalışmaya devam edecektir. Öğrencilerimize, eğitim-öğretim alanına ve ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bilinci ile tüm gücümüzle çalışacağımız ve birçok başarılar göreceğimiz yeni bir yılın bizleri beklediğine olan inancım tamdır.

2022 yılının yeni başlangıçlar, umutlar, mutluluklar ile gelmesini diliyor; tüm insanlığa değerini bu yıl daha da iyi kavradığımız sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, tüm Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Ailemizin ve milletimizin yeni yılını en kalbi duygularla kutluyorum” ifadelerini kullandı.