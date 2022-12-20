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ARUCAD, “Tüketici Elektroniği Tasarımı” başlıklı web semineri gerçekleştirdi

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ARUCAD, “Tüketici Elektroniği Tasarımı” başlıklı web semineri gerçekleştirdi.
ARUCAD, “Tüketici Elektroniği Tasarımı” başlıklı web semineri gerçekleştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Tüketici Elektroniği Tasarımı” başlıklı web seminerinde, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Tobia Repossi katılımcılarla, tasarım kılavuzu sayılabilecek yeni ürün yaratabilecek veya ürünü bozabilecek 10 tasarım sorusu paylaştı.  

 

ARUCAD Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Martina Callegaro moderatörlüğünde gerçekleşen web semineri, ARUCAD’ın Facebook sayfası ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

 

Mobilya, elektronik aletler ve endüstriyel ürün tasarımında yirmi yıllık deneyimi bulunan ve tasarımları Apple Store gibi ünlü mağazalarda satışa sunulan Tobia Repossi, “Tüketici Elektroniği Tasarımı” başlıklı web seminerinde; Endüstriyel Tasarımcıların kullanabileceği uygulamalar hakkında 10 tavsiye ve örnekten oluşan bir sunum gerçekleştirdi.

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Çin, ABD ve Avrupa'da çalışmış dünya çapında, profesyonel bir iç mekân ve endüstriyel tasarımcı olarak onlarca yıllık deneyime sahip Tobia Repossi’nin ürün tasarımı deneyimlerinden ilham alınmasına olanak tanıyan web seminerinde Repossi, “Altını çizdiğim 10 "adım" veya "kural" izlenerek, herhangi bir ürün piyasada başarılı olabilir ve daha uzun bir yaşam döngüsüne sahip olabilir” şeklinde konuştu.

 

Web seminerini yeniden izlemek isteyenler, ARUCAD’ın Facebook sayfası ve YouTube kanalından ulaşabilirler.  

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