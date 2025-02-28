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ARUCAD Türkiye Üniversiteler Arası Masa Tenisi 1. Lig Müsabakalarında 3. Oldu

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ARUCAD Türkiye Üniversiteler Arası Masa Tenisi 1. Lig Müsabakalarında 3. Oldu
ARUCAD Türkiye Üniversiteler Arası Masa Tenisi 1. Lig Müsabakalarında 3. Oldu

KKTC'de 23. Üniversite Spor Oyunları'nda erkekler kategorisinde şampiyon olan ARUCAD Erkek Masa Tenisi Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 25-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Masa Tenisi Şampiyonasında önemli bir başarıya imza atarak 3. oldu.
 

Turnuvaya Cemal Kara, Sertaç Savim, Güzey Aknar ve Osman Sayak’tan oluşan kadrosuyla katılan ARUCAD  Erkek Masa Tenisi Takımı, üç gün süren müsabakalar sonucunda yalnızca Harran Üniversitesi’ne karşı mağlup olarak bronz madalya kazandı. Kayseri Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne karşı üstün bir performans sergileyen takım, 33 üniversite arasından sıyrılarak turnuvanın en başarılı ekiplerinden biri oldu.

 

Bu önemli başarıyla birlikte ARUCAD Erkek Masa Tenisi Takımı, önümüzdeki sezonda Türkiye Üniversiteler Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

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