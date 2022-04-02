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ARUCAD, Türkiye’den Gelen Güzel Sanatlar Lise Müdürlerine Yönelik Eğitim Çalıştayı Düzenledi

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​​​​​​​Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türkiye’nin 60 ilinden gelen, 90’a yakın güzel sanatlar lise müdürü, duayen eğitimci ve yazar Sadık Gültekin’in konuşmacı olarak katıldığı ARUCAD 1. Eğitim Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.
ARUCAD, Türkiye’den Gelen Güzel Sanatlar Lise Müdürlerine Yönelik Eğitim Çalıştayı Düzenledi

28-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen ARUCAD 1.Eğitim Çalıştayı’nın ilk günü, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin hoş geldiniz konuşması ile başladı. Konuşmanın ardından ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın’ın “Yıldızlara Ulaş” konulu TEDx ARUCAD (2019) konuşmasının video gösterimi yer aldı. Program, duayen eğitimci ve yazar Sadık Gültekin'in “Alan Odaklı Eğitim Almanın Önemi” isimli semineri ile devam etti.  Türkiye’den gelen güzel sanatlar lisesi müdürlerine yönelik düzenlenen çalıştayın ilk gününde, ARUCAD Kampüsünde yer alan atölye, stüdyo ve laboratuvarlar gezdirilerek, Üniversitede öğrenci olmanın imkanları birebir yaşatıldı. Misafirler, Üniversitenin Kurucusu Erbil Arkın’a ait dünyanın en önemli heykeltıraşlarından Auguste Rodin’in 27 parça orijinal eserinden oluşan koleksiyonunu da ziyaret etme fırsatı buldu.

 

Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmasını yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, ARUCAD 1. Eğitim Çalıştayı davetine gösterdikleri özverili katılımdan dolayı misafirlerine teşekkür ederek sözlerine başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve Girne’de eğitim almanın avantajları ve Üniversitenin kuruluş amaçlarını, eğitim vizyonunu ve felsefesini misafirlerine aktaran Vehbi, “ARUCAD gibi sanat odaklı eğitim veren siz değerli lise yöneticilerini Kampüsümüzde ağırlamak ailemiz için çok değerli bir adımdır. Sizlerle işbirliği içinde atacağımız adımlar, iki ülke arasında sanat köprüsü olmanın mutluluğunu bize yaşatacak. Önümüzdeki dönemde birlikte gerçekleştireceğimiz sanatsal projeler ile kültürel ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.  

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Duayen eğitimci ve yazar Sadık Gültekin, verdiği ‘Alan Odaklı Eğitim Almanın Önemi’ başlıklı seminerde, fark yaratmanın ve farklı olmanın önemi üzerinde durdu. Geçmiş dönemlerde psikoloji, hukuk gibi alanların çok fazla tercih edildiğini, bu sebepten dolayı da iş imkanlarının azaldığından bahseden Gültekin, “Geleceğin yükselen trendleri arasında olan Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Dijital Oyun Tasarımı gibi alan odaklı bölümlerde daha fazla kariyer olanakları bulunmaktadır” dedi.

 

Etiketlerin gençlerin üzerindeki baskısından ve yaratıcılığın öneminden bahseden Gültekin, eğitime ulaşmanın kolay; kalite ve farkındalık ile yoğrulmuş bilinçli bir eğitim sürecinin ise zor bulunduğunu söyledi. Gültekin, "Öğrenme süreci teori kadar pratiği de içinde barındırır, eksikliğini hissettiğimiz bu noktanın giderildiği takdirde daha başarılı ve mutlu gençlerin yetişeceğine de inanıyorum" diyerek konuşmasına devam etti.  

 

Tek başına sınavın başarı skalasında etken olmadığı; yaratıcı, açık fikirli ve denemekten korkmayan cesur bir neslin bizi ileriye doğru taşıyacağını ve başarının insanın kalbindeki işi severek yapmasında yattığına değinen Sadık Gültekin; semineri ana fikrini 'zorluklar karşısında pes etmemeliyiz' diyen 12 dakikalık bir belgesel gösterimi ile sonlandırdı.

 

Çalıştay, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’ya düzenlenen kültür turları ile son buldu. Kıbrıs, Girne ve ARUCAD’da öğrenci olmanın mutluluğunun vurgulandığı ARUCAD 1. Eğitim Çalıştayı, güzel sanatlar lisesi müdürleri için özel olarak yapılmasından dolayı Adada bir ilk olma niteliği taşıyor. 

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