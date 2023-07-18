ARUCAD ve Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Protokol kapsamında temel hedef, iki kurum arasında, özellikle hayırseverlik kavramı çerçevesindeki hizmet alanlarında ortaklaşa yapacakları ya da yardımlaşacakları sosyal, kültürel, eğitsel, topluma faydalı faaliyetlerle işbirliği ortaya koymaktır.

ARUCAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde protokole, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Şenova imza koydu. Cheshire Home, İngiltere'de 1948 yılında Leonard Cheshire tarafından savaşta yaralananlara destek hizmetleri sağlamak için kuruldu. Yıllar içerisinde merkezler çoğalarak özel gereksinimli bireylere hizmet vermeye başladı. 1995 yılında tamamen gönüllülerin hizmetleri ve bağışlarıyla kurulan Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home), halen hizmet vermeye devam etmektedir.

Mehmet Metin Şenova; “Bizler gelecek için daha da ümitliyiz”

Protokol töreninde konuşan Girne Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Şenova, “Girne Rehabilitasyon Merkezi, uzun yıllardır faaliyet gösteren, daha fazla fiziksel ve zihinsel zorluğu olan, 18 yaş üstü kişileri misafir edip, onlara ve ailelerine bakım, yardım ve kendilerine ayıracak zaman yaratma amacıyla kurulmuş, uluslararası bir örgütün Girne’deki parçasıdır. Girne’de 30 yıla yakın geçmişi olan bir kurumdur. Koronavirüs salgınından sonra, tekrar faaliyete geçmek için çok zorluklar yaşadık. Hem üye kaybımız oldu, hem bize gelen misafirlerin sayısında azalma oldu, hem de iyi niyetli insanların yönetime geçip bu işi ilerletme konusu noktasında kayıplar yaşadık. Ama birkaç iyi niyetli insanla bir araya gelip tekrar faaliyete geçtik ve tam yönetim kurulu olarak aramızda kurumsal ve kişisel anlamda yardımlaşarak nasıl kaynak bulabiliriz konuşmalarını yaparken ARUCAD bize çok güzel bir teklifte bulundu. Bugün burada herkesin çıkarına olan bir anlaşma imzalıyoruz. Bizler gelecek için daha da ümitliyiz, hem birbirimizin kaynaklarını kullanarak kendi yolumuzda birbirimize yardımcı olacağız, hem de ortaklaşa iyi şeyler yaratacağız. Bu nedenle bütün yönetim kurulu ve ben müteşekkir ve heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Asım Vehbi; “Her zaman destek vermemiz gereken bir proje”

Girne Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine ve bugüne kadar oraya katkı koyan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Ülkenin ihtiyacı olan bir projeydi. İhtiyaçlı durumda olan bir çok kişiyi ve ailelerini mutlu etti. Dolayısıyla sürdürülebilir ve her zaman destek vermemiz gereken bir projeydi. Bu anlamda ARUCAD olarak katkı yapabilmek adına sıra bize

geldi. Üniversiteler, kuruluşundan kısa bir süre sonra toplumun kuruluşu haline gelir. Dolayısıyla her zaman topluma katkı yapmaları gereken projelere imza atmaları gerekir. Biz de Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemizin derslerinin bir kısmını, Girne Rehabilitasyon Merkezi’nin boş olduğu saatlerde orada gerçekleştirerek oraya küçük de olsa bir katkı yapmak istedik. Çok sıcak karşılandık. Amacımız sadece binayı kullanmak ya da bu tarz bir katkıda bulunmak değil, Girne Rehabilitasyon Merkezi ve öğrencilerimizle birlikte topluma faydalı projeler ortaya koymaktır” dedi.

Vehbi konuşmasını projenin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Toker’e teşekkür ederek sonlandırdı.