  • BIST 5.132,51
  • Altın 1175.363
  • Dolar 18.9817
  • Euro 20.0186
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

ARUCAD’da ‘İç Mekan Tasarımı’ ön lisans programı açıldı

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) 2 yıllık ön lisans programı İç Mekan Tasarımı Bölümü eğitime başlıyor. Adaylar, 2023-2024 Akademik Yılında İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim almak için başvuruda bulunabilecek.
ARUCAD’da ‘İç Mekan Tasarımı’ ön lisans programı açıldı

Kuzey Kıbrıs’ta mobilya sektöründeki istihdamı arttırmak amacıyla Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD ) ile işbirliği halinde açılan ön lisans programı olan İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim almak isteyen adaylar, 2023-2024 Akademik Yılında eğitime başlayabilecek. Ekim 2022 yılında ARUCAD ile MSD arasında imzalanan protokole göre İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim alan öğrencilere özel belirlenen kriter ve kontenjanlar kapsamında eğitim-öğretim bursu sağlanması ve bölüm mezunlarına MSD’ye bağlı iş yerlerinde iş garantisi verilmesi planlanmıştır. Bölüm öğrencileri ayrıca, MSD’ye üye olan kuruluşlarda, müfredatta yer alan stajlarını yapabilecekler.   

Sanat ve teknolojiyi teknik çizimler ile bütünleştiren İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim alacak öğrencilerin, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına özgün tasarımlarla cevap verebilen, malzemeyi tanıyan ve tasarımın temel ilkelerini öğrenmiş elemanlar olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 

ARUCAD İç Mekan Tasarımı Bölümü, 2023-2024 Akademik Yılında eğitime başlamak üzere öğrenci kabulüne başladı.      

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması Başlıyor26 Aralık 2022 Pazartesi 13:26
  • ARUCAD, “Tüketici Elektroniği Tasarımı” başlıklı web semineri gerçekleştirdi20 Aralık 2022 Salı 10:48
  • ARUCAD’da 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi22 Kasım 2022 Salı 17:05
  • ARUCAD’da, Lise Öğretmenlerine Sadık Gültekin ile Eğitim Semineri Düzenlendi18 Kasım 2022 Cuma 10:23
  • ARUCAD’dan Atatürk’e Saygı Duruşu10 Kasım 2022 Perşembe 14:30
  • Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İlk Protokolü ARUCAD ile İmzaladı28 Ekim 2022 Cuma 16:28
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi: ARUCAD ile Kıbrıs'ın Sanat Bakışı Değişti26 Ekim 2022 Çarşamba 15:20
  • ARUCAD Oryantasyon Programı Sona Erdi24 Ekim 2022 Pazartesi 17:01
  • ARUCAD Oryantasyon Programı etkinlikleri Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşması ile başladı19 Ekim 2022 Çarşamba 15:17
  • Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği ARUCAD’ı ziyaret etti18 Ekim 2022 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti