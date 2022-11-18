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ARUCAD’da, Lise Öğretmenlerine Sadık Gültekin ile Eğitim Semineri Düzenlendi

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ARUCAD’da, Lise Öğretmenlerine Sadık Gültekin ile Eğitim Semineri Düzenlendi.
ARUCAD’da, Lise Öğretmenlerine Sadık Gültekin ile Eğitim Semineri Düzenlendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD), 80’e yakın lise öğretmeninin katılımı ile duayen eğitimci, yazar Sadık Gültekin ile Alan Odaklı Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

 

17 Kasım Perşembe günü düzenlenen etkinlik ARUCAD Kampüsünde yer alan atölye, stüdyo ve laboratuvarlar gezdirilerek, Üniversitede öğrenci olmanın imkanlarının gösterilmesiyle başladı. Seminer ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşması ile devam etti. Vehbi Bölgedeki tek sanat-tasarım-iletişim odaklı üniversite olan ARUCAD’ın kuruluş amaçlarından ve vizyonundan bahsetti. ARUCAD’ın teorik eğitimden ödün vermeden, uygulamalı eğitim saatlerinin çoğunlukta olduğu bir eğitim modeli uyguladığını ifade eden Vehbi “ARUCAD’da ‘tasarlarken düşün, üretirken öğren’ vizyonu ile öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yaratıcılığı, eleştirel düşünceyi, üretimi teşvik eden bir ortamda, öğrencilerimize disiplinlerarası eğitim imkanı sunuyoruz” dedi.

 

“Öğrencilerin, sanatçı ve akademisyenlerin eserlerini sergileyebilecekleri çeşitli sergi mekanlarına ev sahipliği yapan ARUCAD’da bir yıl içerisinde 100’ün üzerinde etkinlik gerçekleştiriyoruz” sözleriyle konuşmasına devam eden Vehbi, “2018 yılında 35 öğrenciyle çıktığımız bu yolculukta şu an 800 öğrencimiz bulunmakta. Butik üniversite konseptiyle kurulan Üniversitemiz’in, 1800 öğrenci civarında sayısal büyümesini durdurarak, kaliteyi daha da arttırmayı ve dünyanın sayılı sanat okulları arasında yer bulmasını planlıyoruz” diyerek ARUCAD’ın vizyonundan bahsetti.

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Duayen eğitimci ve yazar Sadık Gültekin, verdiği ‘Alan Odaklı Eğitim Semineri’nde fark yaratmanın ve farklı olmanın önemi üzerinde durdu. Yaratıcı olmak ve risk almaktan korkmamanın gerektiğini ifade eden Gültekin, “Yaptığınız iş her ne ise farklı olacaksınız, farklı düşüneceksiniz. Kaynaklarımız gittikçe azalıyor, kaynaklara olan talep ise sürekli artıyor. Bu yüzden farklı işler yaparak öne çıkmak ve ayrışmak gerekiyor” dedi.

 

Herkesin “En geçerli meslek ne? O mesleği seçeyim de o bana garanti versin” mantığıyla hareket ettiğini ancak artan rekabet koşulları ile böyle bir mesleğin var olmadığını belirten Gültekin, “Garantiyi siz oluşturacaksınız. Başarı ancak sürekli çalışarak elde edilir” diyerek disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

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İmkanı olsaydı ARUCAD’da Plastik Sanatlar okumak istediğini ifade eden Gültekin, ‘insanın sevdiği işi yapmasının önemini’ vurgulayarak seminerine son verdi. Etkinlik seminer sonrasında düzenlenen kokteyl ile son buldu.

 

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