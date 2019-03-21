Aşı karşıtı siyasetçi suçiçeğinden hastaneye kaldırıldı

Fedriga, aşının zorunlu hale getirmesinin "Stalinist bir uygulama" olduğunu savunmuştu

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi’nde aşı karşıtlığı ile tanınan Massimiliano Fedriga, suçiçeği sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalyan siyasetçinin dört gün boyunca hastanede yattığı açıklandı. Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini'ye yakın bir isim olarak bilinen Fedriga, çocuklara yapılan zorunlu aşılara da karşı çıkıyor.

İtalya'da 2017'de yaşanan kızamık salgınının ardından çocukların okula devam edebilmeleri için aşı olmaları zorunlu hale getirilmişti.

Fedriga, o zaman iktidarda olan Demokratik Parti'nin aşıyı zorunlu hale getirmesinin "Stalinist bir uygulama" olduğunu savunarak, aşının "dayatıldığını" öne sürmüştü.