  • BIST 103.408
  • Altın 229,896
  • Dolar 5,4731
  • Euro 6,2133
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Aşı karşıtı siyasetçi suçiçeğinden hastaneye kaldırıldı

» »
Fedriga, aşının zorunlu hale getirmesinin "Stalinist bir uygulama" olduğunu savunmuştu
Aşı karşıtı siyasetçi suçiçeğinden hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi’nde aşı karşıtlığı ile tanınan Massimiliano Fedriga, suçiçeği sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalyan siyasetçinin dört gün boyunca hastanede yattığı açıklandı. Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini'ye yakın bir isim olarak bilinen Fedriga, çocuklara yapılan zorunlu aşılara da karşı çıkıyor.

İtalya'da 2017'de yaşanan kızamık salgınının ardından çocukların okula devam edebilmeleri için aşı olmaları zorunlu hale getirilmişti.

Fedriga, o zaman iktidarda olan Demokratik Parti'nin aşıyı zorunlu hale getirmesinin "Stalinist bir uygulama" olduğunu savunarak, aşının "dayatıldığını" öne sürmüştü.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Viagra içeren enerji içeceği yasaklandı21 Mart 2019 Perşembe 15:44
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden küresel grip salgını uyarısı21 Mart 2019 Perşembe 15:26
  • Dijital oyun bağımlılığı hasta ediyor21 Mart 2019 Perşembe 14:51
  • 'Çayı kaynar içmek, kanser riskini arttırıyor'20 Mart 2019 Çarşamba 23:49
  • Acil AB- kana ihtiyaç var!20 Mart 2019 Çarşamba 13:28
  • Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu20 Mart 2019 Çarşamba 13:15
  • Karın şişkinliği varsa dikkat! Hastalık habercisi olablir20 Mart 2019 Çarşamba 12:24
  • Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?20 Mart 2019 Çarşamba 10:01
  • 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü19 Mart 2019 Salı 15:45
  • Sağlık Bakanlığı, sıtma ve sivrisineklerle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini duyurdu19 Mart 2019 Salı 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti