"Aşı karşıtlığı yılda 10 bin çocuğu öldürecek

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, Ünsal, aşı karşıtlığını TBMM gündemine taşıdı. Kamuoyunda doğru olmayan bilgilerin, bilimsel temeli olmayan iddiaların yayılması ve gerici düşünceler nedeniyle ailelerin çocuklarına aşı yaptırmadığını söyleyen Ünsal, “Aşıyı reddeden aile sayısı 2017’de de 23 bine yükseldi. Eğer bu sayı 50 bini geçerse yılda 10 bin çocuğumuz ölecek, bu tehlikeyi göz ardı edemeyiz” dedi.

Konuşmasında, özellikle göçmenler ve mültecilik konularının gündeme geldiği günümüzde aşının çok önemli bir yeri olduğunu belirten Ünsal, “Salgına neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda aşılama bireysel değil, toplumsaldır. Aşılanmayan kişi sadece kendine değil bütün topluma risk oluşturur.” dedi.

2003’te aşıyı reddeden aile sayısının 189 iken bu sayının 2016 yılında 12 bine, 2017’de de 23 bine yükseldiğini belirten Ünsal, bu sayının 50 bini geçmesi durumunda yılda 10 bin çocuğun öleceğini söyledi.

‘AŞI İÇERİĞİNE DAİR İDDİALAR ASILSIZ’

Aşının içeriğine dair dolanan iddiaların genelde 3 temeli olduğunu belirten Ünsal bunları ‘alimünyum, cıva ve domuz jelatini’ olarak sıraladı.

CHP’li vekil, grip aşısında alüminyum olduğu ve bunun alzaymıra neden olduğu iddialarına değindi: “Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre bu aşının içinde alüminyum yok. Aşılardaki cıvanın da çocuklarda otizme yol açtığı öne sürülüyor. Yine Sağlık Bakanlığı onaylı bir bilgi: Aşıdaki cıva, zararlı olmayan etil cıvadır. Kan beyin bariyerini geçemez ve vücuttan atılır. Otizmle de ilgisi yoktur. Domuz jelatini iddiası da Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlanmıştır.”

Ünsal, aşının Türkiye’deki hastalıklara etkisini anlattı: “Aşılamanın henüz yaygınlaşmadığı yıllarda Türkiye’de doğan her bin çocuktan 150 ila 200’ü ölüyordu. Türkiye’de kabakulak vakaları yaygın ama aşılamayla 2005’te 20 bin olan kabakulak vakamız 2017’de 419’a düştü. Difteri vakamız yok. 2001’de 30 bin olan kızamık vakası 2016’da 9’a düştü, daha sonra aşı karşıtlığıyla 2 bin 391’e çıktı. Boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem gibi aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 1989’larda 5 milyon iken bugün 100 binlere düştü. Aşılanmayan kişi sadece kendisini değil tüm topluma risk oluşturur.”

‘TIP KONUSUNDA BİLGİSİ OLMAYAN KİŞİLER’

Ünsal, aşı hakkında doğru olmayan bilgilerin, bilimsel temeli olmayan iddiaların yayılması ve gerici düşünceler nedeniyle ailelerin çocuklarına aşı yaptırmadığını söyledi. Bu konuda medyanın rolü ile ilgili de konuşan Ünsal , “Televizyonlarda her şeyden anlayanların her şeyi bilenlerin ama aslında hiçbir şey bilmeyenlerin aklımızı karıştırdığını görüyoruz. Tıp konusunda bilgisi olmayan kişilerin bile sağdan soldan topladığı bilgilerle kitap yazdığını ve insanları yanlış yönlendirdiğini görüyoruz. Bu kişilere izin vermemeliyiz” dedi.