“’Asil Köylü’ doğayı yok edecek”

Heykele Hayır Platformu, Girne Dağı eteklerinde yapılması planlanan “Asil Köylü” projesinden vazgeçilmesi talebiyle eylem gerçekleştirdi.

Eylem, bugün saat 18.30’da Girne Hirondel Çemberi’nde düzenlendi.

Okunan açıklamada, “doğaya hançer gibi saplanacak, devasa boyutlarıyla her yerden görünecek, güç, ego ve paranın sembolü haline dönüşecek ve toplumun kendi değerleri yerine bir zenginin ölümsüz olma çabası olarak görünen böyle bir heykel projesi için Orman Dairesi tarafından olumsuz görüş geçen hafta Girne Belediyesine iletilmiştir. Orman arazisi içerisinde böyle bir yapılaşmanın söz konusu olmayacağı açıkça belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Asil Köylü” heykelinin “ekolojik, ekonomik, kültürel ve sanatsal” açılardan sakıncalarla dolu olduğu belirtilen açıklamada, heykel projesinden vazgeçilmesi istendi.

Açıklama şöyle:

“Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi kurucusu Erbil Arkın’ın ‘‘hayalim’’ diyerek ortaya attığı ve Girne Dağları’nın eteklerindeki doğal olarak kalmış en önemli tepelerden birisine ‘‘Asil Köylü’’ adı verilen devasa bir heykel inşaatı yapılması ile ilgili mücadelemiz bir süredir devam etmektedir. Henüz, resmi olarak süreç başlatılmamış olsa da gayrı resmi olarak çalışmaların yürütüldüğü bilgimizdedir.

Toplumumuzun daha ileriye taşınması, doğamızın korunması, kültür-sanatımızın gelişmesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapan ve bir insan hakkı olan çevre hakkına sahip çıkan örgütler olarak, başta bizzat projenin yaratıcılarından olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığında, söz konusu proje hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 12 maddeden oluşan bu değerlendirmemiz ışığında, “Asil Köylü’’ heykelinin yapımına, toplumun genelinde de hâkim olduğuna inandığımız şekilde kesinlikle karşı olduğumuzu tekrardan belirtiriz.

Kaldı ki; doğaya hançer gibi saplanacak, devasa boyutlarıyla her yerden görünecek, güç, ego ve paranın sembolü haline dönüşecek ve toplumun kendi değerleri yerine bir zenginin ölümsüz olma çabası olarak görünen böyle bir heykel projesi için Orman Dairesi tarafından olumsuz görüş geçen hafta Girne Belediyesine iletilmiştir. Orman arazisi içerisinde böyle bir yapılaşmanın söz konusu olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen, Erbil Arkın veya ARUCAD hala daha inatla ve ısrarla savundukları projeden vazgeçmemişlerdir....

“Asil Köylü” heykeli EKOLOJİK, EKONOMİK, KÜLTÜREL ve SANATSAL açılardan sakıncalarla doludur. Bu nedenle, başta ARUCAD ve Erbil Arkın olmak üzere projenin yaratıcılarını toplumu ikna etmeye çalışmak yerine projedeki ısrarlarından vazgeçmeye çağırırız. Bilinmelidir ki, bizler aşağıda imza sahibi örgütler ve bugün buraya destek vermek için gelen halk olarak: heykelin yapımı konusunda ısrar devam ettiği takdirde, böyle bir TOPLUMSAL YIKIM PROJESİNE karşı yargı süreci de dahil olmak üzere gereken her türlü mücadeleyi ortaya koyacağımızı vurgularız.”



Destek veren örgütler:

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, Avcılık Federasyonu, Bağımsızlık Yolu Partisi, Baraka Kültür Derneği, Barış Derneği, Basın Emekçileri Sendikası, Birleşik Kıbrıs Partisi, Biyologlar Derneği, Çatalköy'ü Geliştirme ve Kültür Derneği, Denizli ve Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası, Esentepe Cennet Vadisi İnisiyatifi, Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Federal Kıbrıs Hareketi, Gençlik Merkezi Birliği, Girne Düşünce Derneği, Gümrük Çalışanları Sendikası, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, Halk Sanatları Derneği, Hava Trafik Kontrolleri Sendikası, Karpaz Dostları Derneği, Kıbrıs Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kooperatif Görevlileri Sendikası, Kuzey Kıbrıs'ın Dostları Derneği, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Turizm Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Sol Hareket, Şehir Plancıları Odası, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Take Action Cyprus, Taşkent Doğa Parkı, Toplumsal İrade Platformu, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, Yerbilim Mühendisleri Odası, Yeni Kıbrıs Partisi, Yeryüzü Tohumları İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi, Ziraat Mühendisleri Odası