Aspirin maskesi nasıl yapılır yüzdeki kızarıklığı geçiriyor!

Aspirin maskesi nasıl yapılır?Malzemeleri neler? Sivilceleri ve yüzde oluşan kızarıklığı yok eden aspirin maskesinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım.

Aspirin maskesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yüzde oluşan sivilceleri ve kızarıklığı yok eden aspirin maskesini evde kolayca hazırlayabileceksiniz. Cildi gençleştiren bu maske düzenli olarak uygulandığında çok olumlu sonuçlar vermektedir. Aspirin, anti-inflammator ve anti bakteriyel özellikleri ile de ciltteki ölü hücrelerin yok edilmesini sağlamaktadır. Bu maskenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep beraber öğrenelim.

Aspirin Maskesi Nasıl Hazırlanır?

Aspirin, limon, karbonat, su ve kâğıt havlu

Hazırlanışı:

İlk olarak 5-6 tane aspirini tahta bir malzeme kullanarak toz haline getirin. Ardından bir limonun suyunu sıkın ve yavaş yavaş aspirine ekleyin ve maskeyi hazırlayın.Hazır olan maskeyi, havlu kâğıt yardımıyla yüzünüze iyice yedirmelisiniz. Yaklaşık 15 dakika kadar beklemniz yeterli olacak. Hepsi bu kadar! Ilık suyla yüzünüzü yıkayın ve bu maskeyi haftada 1 kere mutlaka yapın. Sonuca inanamayacaksınız.