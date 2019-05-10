Atakan: Denktaş yargılanacak bir şey yapmadı

Denktaş’ın “Beni yargılamak yerine, kaçmayı tercih ettiler” sözlerini değerlendiren Atakan, Denktaş’ın yargılanacak bir şey yapmadığını, ortada suç unsuru bulunmadığını belirterek, “Burada gayri-samimi bir yaklaşım var. Bakanlar Kurulu’nun hayır dediği bir şeyi, arka taraftan yaptınız. Sayın Başbakan da, TDP de bu durumdan oldukça rahatsızdır. Bu nedenle ‘yargılasaydınız’ söylemleri bana çok da gerçekçi gelmiyor” şeklinde konuştu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan, bir TV kanalının programına konuk olarak, hükümetin istifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. HP’nin, hükümetten çekildiğini açıkladığı Parti Meclisi toplantısı gününe kadar yaşanan sürecin ‘yeni olmadığına’ dikkat çeken Bakan Atakan, alınan kararın kolay olmadığını kaydetti.

‘TELKİN’ KONUSU… “HP TELKİNLERLE HAREKET EDECEK OLSA, BUNU 7 OCAK SONRASI YAPARDI”

İstifa kararının, koalisyonun kurulma aşamasında ortaya konan ilkeler ışığında alındığını belirten Atakan, koalisyon ortaklarından TDP’nin dünkü Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklama ifade ettiği ‘hükümet dışardan gelen telkinlerle bozuldu’ söylemlerine işaret ederek şöyle devam etti: “Telkinler söz konusu değil. HP bir telkinle hareket edecek olsa bunu 7 Ocak seçimleri sonrasında yapardı. 7 Ocak sonrası her seviyeden bir telkinin olduğu süreçte, o telkinlere kulaklarını tıkanmıştı.”

“SEÇİMLERDEN SONRA ‘BİRİNCİ PARTİYLE HÜKÜMET KUR’ TELKİNİ GELDİ…”

7 Ocak erken seçimleri sonrası HP’ye “Birinci çıkan partiyle hükümet kur” şeklinde telkinler geldiğin fakat HP’nin bunu kabul etmediğini belirten Atakan, “Biz yola çıkarken farklı söylemler oldu, HP bunların gazına gelmedi. Buna, Özersay veya Atakan karar vermez, HP karar verir. Hep o samimiyet ve özveriden söz ettik” dedi.

“DENKTAŞ’LA HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK… MESELE SAMİMİYET”

Kritik Bakanlar Kurulu toplantısından 48 saat sonra alınan istifa kararına dair ortaya bir çok söylemin atıldığını belirten Atakan, “Ne kurucu lider Denktaş’la, ne oğlu Serdar Denktaş’la, ne de Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf’la herhangi bir sorunumuz yok. Arazi, başka şey… Bizim derdimiz kişilerle değil. Bir Bakanlar Kurulu var. İlk başta hükümet kurulurken kullanılan sihirli bir kelime vardı; ‘samimiyet’. Bu samimiyetle çalıştığımız süreçte, Bakanlar Kurulu tarafından reddedilen bir kararın, yine Bakanlar Kurulu’nun haberi olmadan otaya çıkan bir olay var. Bu samimiyetin dışındadır” ifadelerinde bulundu.

“DENKTAŞ YARGILANACAK BİR ŞEY YAPMADI”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın “Beni yargılamak yerine, kaçmayı tercih ettiler” sözlerini değerlendiren Atakan, Denktaş’ın yargılanacak bir şey yapmadığını, ortada suç unsuru bulunmadığını belirterek, “Burada gayri-samimi bir yaklaşım var. Bakanlar Kurulu’nun hayır dediği bir şeyi, arka taraftan yaptınız. Sayın Başbakan da, TDP de bu durumdan oldukça rahatsızdır. Bu nedenle ‘yargılasaydınız’ söylemleri bana çok da gerçekçi gelmiyor” şeklinde konuştu.

“HP HÜKÜMETTEN ÇEKİLME KARARI ALDI, UBP İLE KOALİSYON KURMA KARARI ALMADI”

UBP ile resmi ya da gayrı-resmi bir görüşme yapıp yapmadıklarına ilişkin konuşan Atakan, “UBP ile herhangi bir görüşme yok. Kıbrıs küçük bir yer herkes birbirinin arkadaşı. Mutlaka yanyana oturan insanlar bu konularda sohbetler etmiştir. HP hükümetten çekilme kararı aldı ama UBP ile koalisyon kurma kararı almadı” dedi.

“MASADA SADECE HP-UBP OPSİYONU YOK”

Yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerinin başında olduklarını belirten Atakan, “Biz bir şeyleri bırakıp kaçmadı” ifadesinde bulundu. Şuanda masada birçok koalisyon opsiyonu bulunduğunu belirten Atakan, “Neden UBP-HP pişirilmiş, kurtarılmış ve dumanı üstünde tütüyor gibi duruyor, senaryolar yazılıyor” sorusunu sordu.

“ÖZERSAY CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ADAY OLACAK SÖYLEMLERİ GERÇEK-DIŞI DEĞİL”

HP’nin hükümetten Cumhurbaşkanlığına seçim hazırlığı sebebiyle çekildiğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Atakan, “Evet, Özersay siyasi yaşamına Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile başlamıştırve bu işi en iyi yapabilecek isimlerden biridir. Özersay aday olacak söylemi absürt (gerçek-dışı) bir söylem değildir” ifadesinde bulundu. Atakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Özersay gibi konusuna hakim bir Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi yönetmesi beni bir vatandaş olarak sadece mutlu eder. Ama Özersay’ınCumhurbaşkanlığı seçimi gerekçesiyle hükümetten çekildiği, bana mantıksız bir ekleştiril arak gelir. Evet, bu hükümetten çekildik. Neden çekildiğimizi kamuoyu ile paylaştık. Bu noktadan sonra muhalefet ya da koalisyon henüz netleşmemişken; senaryolar ortaya çıkıyor.”

“KOALİSYONDA 3 CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI VAR GİBİ GÖRÜNÜYORDU”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin adaylık açıklamasını Haziran ayında gerçekleştireceğini, Başbakan Tufan Erhürman’ın ise çeşitli mecralarda aday olacağını açıkladığını belirten Atakan, “Koalisyonda 3 Cumhurbaşkanlığı adayı var gibi görünüyordu” şeklinde konuştu.

“BAKANLIK GÖREVİMİ İADE EDİYORDUM…”

Bakanlık sürecinden de söz eden Atakan, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen bir Bakanlar Kurulu toplantısında isyan edip, görevi iade noktasına geldiğini belirterek, süreci şöyle aktardı : “Mart ayında Bakanlar Kurulu toplantısında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak bir sunum yaptık ve dedik ki bu yolları tamamlamamız lazım. Ortaya bir rakam koyduk… 165 milyon TL’lik bir rakam. 55 milyon a derhal ihtiyaç var dedik. Kaynağı yaratma noktasında bir sonuca ulaşamadık. Bizim bakanlığımız çerçevesinde bizi isyan noktasına getirdi. Her türlü plan projenin hazır olmasına rağmen adım atamamanın en çok yıkıcı yanını yaşayan bakanım. Maaş ödemek için bir yere kıstırılmış bir fon çıkıyor, maaşlar ödeniyor. Ama bizim konularımız ortaya çıktığında, bu fon ortaya çıkmıyordu. Ötelenmiş hissiyatına sahip olduğumu söyleyebilirim.”