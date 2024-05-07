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Gönyeli ve Gazimağusa’da kaza: 1 yaralı, 2 tutuklu

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Gönyeli ve Gazimağusa’da dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı, 2 kişi de tutuklandı.
Gönyeli ve Gazimağusa’da kaza: 1 yaralı, 2 tutuklu

Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda…

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Rahat Sokak üzerinde dün saat 17.30 sıralarında Ece Günser BORUCU(K-49) yönetimindeki RP 351 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği Hatice Tahsin Erören Sokak kavşağına geldiğinde, düz gelip gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa söz konusu sokağa dönüşe geçtiği sırada, o esnada Rahat Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Soner TEKELİ (E-39) yönetimindeki VM 782 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan Soner TEKELİ, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. RP 351 plakalı araç sürücüsü Ece Günser BORUCU tutuklandı

Gazimağusa’da DAÜ Kampüs alanı içerisinde saat 01.00 sıralarında hastane yolu üzerinde, Seren PEKGÜZEL(K-28) 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UD 529 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Egem Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan RA 642 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UD 529 plakalı araç sürücüsü Seren PEKGÜZEL alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından tutuklandı

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