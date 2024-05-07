Rumlar TMK'nın ödediği paraları güneye götüremiyor

Rum yönetiminin Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) başvuran ve süreci tamamlayan Rumlar adına KKTC bankalarına yatırdığı tazminat paralarını Güney Kıbrıs’a götürülmesine müsaade etmediği ve Rumları yasa dışı yollara başvurmak zorunda bıraktığı bildirildi.

Alithia haberi “Kıbrıs AİHM Kararlarına Karşı Çıkıyor… Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan Alınan Paraları Tanımıyor… İşgal Bölgelerindeki Kıbrıs Rum Mallarının Tazminat Prosedürüne Engel Koyuyor ve Göçmenleri Suça İtiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete Rum yönetiminin, kendi vatandaşlarını para aklamaya ve yasadışı para transferine ittiğine dikkat çekti.

Habere göre KKTC’deki eski malları için TMK’ya başvuran ve tazminat anlaşması yapan Rumlar TMK’dan tazminat paralarını alıyor ancak yasal yollardan Güney Kıbrıs’a götüremiyorlar. Yasa dışı yollardan götürseler bile Rum bankaları TMK belgelerini tanımadığı için bu paraları Rum bankalarına yatıramıyor.

Gazete “trajikomik olan ise paraların, uluslararası alanda tanınmış, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan tek etkin hukuki çare olan Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan geliyor olması. Ancak ne kadar belge sunulsa da bankalar bu paraları kabul etmiyor.” ifadelerine yer verdi.

Habere göre TMK usulleri uyarınca KKTC’deki bir bankada hesap açarak 100 bin euronun üzerinde tazminat alan Rumlar, Rum tarafındaki bankaların KKTC’deki bankalarla iletişimi olmadığından, tazminat paralarını Güney Kıbrıs’a transfer edemedi. Bu engeli aşabilmek için çoğu Rum üçüncü bir ülkede (Dubai) banka hesabı açıyor ve tazminat paralarını Dubai üzerinden Güney Kıbrıs’a, belirli zaman aralıklarında ve küçük miktarlarla transfer ediyor. Bir kısmı ise paraları çantalara dolduruyor, tutuklanma ve paralarına el konulması riskini göze alarak Yeşil Hat’tan Güney’e geçmeye çalışıyor. Kimisi de KKTC bankalarına yatırılmış tazminat paralarını azar azar çekmek için Güney Kıbrıs ile KKTC arasında mekik dokuyor çünkü Yeşil Hat Tüzüğü gereği Rum yönetimi KKTC’den Güney’e 9 bin 999 euro değerinde emtia götürülmesine izin veriyor, 10 bin euro değerine ulaşıldığında ise “kara para ve terörün finanse edilmesiyle mücadele” maksadıyla gümrük araştırması yapılıyor.

Gazete yukarıda kaydedilen boşluğu kullanan bazı çetelerin de KKTC bankalarındaki tazminat paralarını Güney Kıbrıs’a götürmek isteyen Rumlardan ücret karşılığı ya da tazminat parasının belli bir yüzdeliği karşılığında tazminat paralarını kaçak yollarla Güney’e götürdüğü bilgisini de paylaştı.