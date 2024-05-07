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Son bir haftada 82 trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 29 Nisan ile 05 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı, 259 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı.
Son bir haftada 82 trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 29 Nisan ile 05 Mayıs 2024 tarihleri arasında toplam 82 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazaların 1'i ölümle, 17'si yaralanmayla, ve 64'ü de hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kaza neticesinde 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 19 kişi yaralandı.

Kazaların nedenleri incelendiğinde, süratli araç kullanmanın (24), dikkatsiz sürüş yapmanın (19), kavşakta durmamanın (14), yakın takip etmenin (13) ve diğer etkenlerin (12) öne çıktığı görüldü.

Bu kazalar sonucunda toplamda 5 milyon300 bin 30 TL tutarında hasar meydana geldi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

  • Lefkoşa: 36
  • Gazimağusa: 15
  • Girne: 15
  • Güzelyurt: 7
  • İskele: 9

Ayrıca, aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde toplam 16 bin 311 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 3 bin 571 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şu şekilde:

  • Sürat: 1677
  • Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları: 756
  • Tehlikeli sürüş: 12
  • Dikkatsiz sürüş: 36
  • Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 151
  • Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 14
  • Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 112
  • Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 167
  • Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 43
  • Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 84
  • Trafik ışıklarına uymamak: 13
  • Muayenesiz araç kullanmak: 53
  • Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak: 50
  • Yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak: 12
  • Özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak: 6
  • Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 4
  • koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 2
  • Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 27
  • Diğer trafik suçları: 1108

Toplam 259 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü ise tutuklandı

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