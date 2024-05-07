Öğrenci belgesi sahteleyen 4 kişi tutuklandı!

Girne’de bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek için hazırlık okuduklarına dair belge sahteleyen 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci belgesini sahteleyen ve karşılığında para alan bir kişi de tutuklandı.

Girne’de 13 Mart 2024 tarihinde G.M.M.B.(E-20) ve C.M.K.(K-22)’nin Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek ve 2023-2024 yılları içerisindeki kayıtlarını yenilemek maksadıyla, başka bir üniversitede hazırlık bölümünü tamamladıklarını gösteren ve K.K.E.(E-26) aracılığıyla temin ettikleri sahte not dökümü belgelerini, kayıt yaptırmak istedikleri üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tutuklandı.

ÖĞRENCİ BELGESİ SAHTELEDİ, NİJERYA PARASI TEMİN ETTİ

30 Nisan 2024 tarihinde, Girne’de, I.A.O.(E-33)’nun, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci belgesini sahteledikten sonra, WhatsApp uygulaması üzerinden bir şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürüp, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 291.200 Nijerya Nairası para temin ettiği tespit edildi. I.O.A. tutuklandı.

Polisin soruşturmaları sürüyor