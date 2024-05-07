  • BIST 10182.48
  • Altın 2402.551
  • Dolar 32.2602
  • Euro 34.7247
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Öğrenci belgesi sahteleyen 4 kişi tutuklandı!

» »
Girne’de bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek için hazırlık okuduklarına dair belge sahteleyen 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci belgesini sahteleyen ve karşılığında para alan bir kişi de tutuklandı.
Öğrenci belgesi sahteleyen 4 kişi tutuklandı!

Girne’de 13 Mart 2024 tarihinde G.M.M.B.(E-20) ve C.M.K.(K-22)’nin Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırabilmek ve 2023-2024 yılları içerisindeki kayıtlarını yenilemek maksadıyla, başka bir üniversitede hazırlık bölümünü tamamladıklarını gösteren ve K.K.E.(E-26) aracılığıyla temin ettikleri sahte not dökümü belgelerini, kayıt yaptırmak istedikleri üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tutuklandı.

ÖĞRENCİ BELGESİ SAHTELEDİ, NİJERYA PARASI TEMİN ETTİ

30 Nisan 2024 tarihinde, Girne’de, I.A.O.(E-33)’nun, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin öğrenci belgesini sahteledikten sonra, WhatsApp uygulaması üzerinden bir şahsa göndermek suretiyle tedavüle sürüp, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 291.200 Nijerya Nairası para temin ettiği tespit edildi. I.O.A. tutuklandı.

Polisin soruşturmaları sürüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rumlar TMK'nın ödediği paraları güneye götüremiyor07 Mayıs 2024 Salı 10:13
  • Döviz güne nasıl başladı?07 Mayıs 2024 Salı 09:08
  • Erhürman: Beş Yıl Sonra Bazı Bölgelerde Vatandaş Bulamayacaksınız06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:47
  • Hava durumu... Bu hafta yağmur beklenmiyor06 Mayıs 2024 Pazartesi 15:47
  • Nisan ayı hayat pahalılığı oranı belli oldu06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:44
  • Usülsüz diplomayı barem içi artış için bakanlığa sundu... Teminatla serbest...06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:03
  • Bunu da gördük... Öz babasını soydu...06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:02
  • Tatar ülkeye döndü: Yeni siyasetimizde geri adım söz konusu değildir06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:01
  • Trafikte iki grup arasında çıkan kavga mahkemede bitti06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:01
  • Fidan, Holguin’i kabul etti06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti