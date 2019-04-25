Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin Düzenlediği Kitap Tanıtımı Etkinliği Lefkoşa’da Gerçekleştirildi

Dün akşam, Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’nin düzenlediği Kalkedon Yayıları’nın yeni çıkan ''KÜBA: Bir Devrimin Anatomisi'' adlı kitabının tanıtım etkinliklerinin sonuncusu Lefkoşa’da Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tanıtımda, Küba Devrimi bağlamında, kadın özgürleşmesi ve şu an gündemde olan anayasa değişikliği tartışıldı. Konuşmacılardan Cansu Nazlı Küba’da kadın özgürleşmesini, Mustafa Keleşzade Anayasa değişikliğini ele aldı. Kitabın çevirisini yapan Celal Özkızan’ın ise hem kitabı çevirme sürecini hem kitabın nelere dikkat çektiğini anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından soru cevap ve tartışma ortamı bölümüyle etkinlik tamamlandı.