  • BIST 5.277,18
  • Altın 1466.358
  • Dolar 23.5696
  • Euro 25.7325
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Alevi Kültür Merkezi ile Görüştü

» »
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Alevi Kültür Merkezi ile Görüştü
Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Alevi Kültür Merkezi ile Görüştü

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Alevi Kültür Merkezi Lefkoşa Şubesi’ni ziyaret ederek gündemi değerlendirdi.

 

Soyut Düşünce Becerisi Gelişmemiş Çocuklara Kuran Kursları Verilmesi Çocuk İstismarıdır

 

Okullarda okutulan zorunlu din derslerinden rahatsız olduklarını dile getiren Alevi Kültür Merkezi temsilcileri, müfredattaki din derslerinin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Ersoy, bütün devlet aygıtlarıyla yukarıdan aşağıya doğru bir baskı yöntemi olan dinsel gericiliğin arttığı ve dayatıldığı bu dönemde, zorunlu din derslerinin kaldırılması talebine destek belirtti. Devletin vicdan ve inanç özgürlüğü konularında herkese eşit mesafede olması gerektiğine dikkat çeken Ersoy, din dersinin tek bir dinin ve mezhebinin öğretisi olmasını eleştirdi. Din derslerinin, tüm dinleri anlatan tarih ve sosyoloji bilgileri içermesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, dersleri ise sosyoloji ve felsefe öğretmenlerinin vermesi gerektiğini söyledi. Ersoy, ayrıca soyut düşünce becerisi henüz gelişmemiş çocuklara Kuran kursları verilmesinin çocuk istismarı olduğunu belirtti.

 

Her Yere Cami Yapılabiliyorken, Cemevi Yapılamıyor

 

Kimlikleri nedeniyle kendilerine eşit mesafede yaklaşılmadığını anlatan Alevi Kültür Merkezi temsilcileri, laiklik ilkesinin çiğnendiğini ifade ederek her yere cami yapılabiliyorken, cemevinin yapılamadığını dile getirdi. Alevi Kültür Merkezi’nin yardımlarıyla yapılan cemevinin altyapısının düzgün olmamasından şikayet eden merkez temsilcileri, devletten destek beklediklerini söyledi.

 

Bağımsızlık Yolu’nun yoksullaşma karşısında savunduğu ultra zenginlerden servet vergisi alınmasına yönelik görüşlerini paylaşan Ersoy, AKSA ile sözleşmenin feshedilmesi ve konutlara 250 kilovatlık ücretsiz elektrik enerjisi sağlanması konularında bilgi verdi. Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerekçelerini anlatan Ersoy, özel ve kamusal hizmetlerdeki fırsat eşitsizliğine vurgu yaptı.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:52
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:37
  • KTOEÖS’ten okul idarelerine çağrı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:30
  • Seyir Halinde Araç Alev Aldı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenerek yoluna devam edecek21 Haziran 2023 Çarşamba 11:05
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı21 Haziran 2023 Çarşamba 10:39
  • Ara seçim pazar günü yapılacak... Bir milletvekili ve bir muhtar seçilecek21 Haziran 2023 Çarşamba 10:32
  • Polis-Halk Koşusunda Ertan Fellahoğlu 3. Oldu21 Haziran 2023 Çarşamba 10:14
  • Gönyeli-Alayköy'de Kaçak Yapıya Geçit Yok!21 Haziran 2023 Çarşamba 09:56
  • Üstel müjdeyi verdi: Kablo ile elektrik için tarihi adım...21 Haziran 2023 Çarşamba 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti