Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Alevi Kültür Merkezi ile Görüştü

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Alevi Kültür Merkezi Lefkoşa Şubesi’ni ziyaret ederek gündemi değerlendirdi.

Soyut Düşünce Becerisi Gelişmemiş Çocuklara Kuran Kursları Verilmesi Çocuk İstismarıdır

Okullarda okutulan zorunlu din derslerinden rahatsız olduklarını dile getiren Alevi Kültür Merkezi temsilcileri, müfredattaki din derslerinin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Ersoy, bütün devlet aygıtlarıyla yukarıdan aşağıya doğru bir baskı yöntemi olan dinsel gericiliğin arttığı ve dayatıldığı bu dönemde, zorunlu din derslerinin kaldırılması talebine destek belirtti. Devletin vicdan ve inanç özgürlüğü konularında herkese eşit mesafede olması gerektiğine dikkat çeken Ersoy, din dersinin tek bir dinin ve mezhebinin öğretisi olmasını eleştirdi. Din derslerinin, tüm dinleri anlatan tarih ve sosyoloji bilgileri içermesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, dersleri ise sosyoloji ve felsefe öğretmenlerinin vermesi gerektiğini söyledi. Ersoy, ayrıca soyut düşünce becerisi henüz gelişmemiş çocuklara Kuran kursları verilmesinin çocuk istismarı olduğunu belirtti.

Her Yere Cami Yapılabiliyorken, Cemevi Yapılamıyor

Kimlikleri nedeniyle kendilerine eşit mesafede yaklaşılmadığını anlatan Alevi Kültür Merkezi temsilcileri, laiklik ilkesinin çiğnendiğini ifade ederek her yere cami yapılabiliyorken, cemevinin yapılamadığını dile getirdi. Alevi Kültür Merkezi’nin yardımlarıyla yapılan cemevinin altyapısının düzgün olmamasından şikayet eden merkez temsilcileri, devletten destek beklediklerini söyledi.

Bağımsızlık Yolu’nun yoksullaşma karşısında savunduğu ultra zenginlerden servet vergisi alınmasına yönelik görüşlerini paylaşan Ersoy, AKSA ile sözleşmenin feshedilmesi ve konutlara 250 kilovatlık ücretsiz elektrik enerjisi sağlanması konularında bilgi verdi. Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerekçelerini anlatan Ersoy, özel ve kamusal hizmetlerdeki fırsat eşitsizliğine vurgu yaptı.