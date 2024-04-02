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Bakan Çavuş, felaket tellallığı yapılmamasını istedi!

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise Şahiner’e yanıt verdi. “Bu süreç zor bir süreçti” diyen Çavuş, bütçe yapılırken, ortaya öngörüler konulduğunu anlattı.
Bakan Çavuş, felaket tellallığı yapılmamasını istedi!

Haftanın iki veya üç günü Güzelyurt’ta olduğunu dile getiren Çavuş, arazide üreticiyi çalışırken gördüğünü belirterek, “üreticinin şevkinin kırıldığı” söylemini kabul etmediğini ifade etti. Güzelyurt üreticisinin sahada üretime devam ettiğini kaydeden Bakan Çavuş, yakın gelecekte greyfurt, limon, king mandorada ödemelerin başlayacağını açıkladı.

Rekoltenin 52-53 bin bandında olacağının söylendiğini belirten Çavuş, özellikle king mandorada hasadın sonuna doğru gelindiğini kaydederek, “Hedefimiz 50 bin ton civarına yanaşmaktır” dedi. Çavuş, böylesi zor bir süreçte üretimde 43-44 bin ton bandına çıkılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Vektör böceği yok edecek böceğin geleceğini ifade eden Çavuş, bu konuda iki toplumlu mücadelenin başlamasını da talep ettiklerini ve bu konuda ısrarlı olduklarını söyledi.

Valensiyada 2 bin ton civarında hasat yapıldığını ve bunu yavaş yavaş artırmayı planladıklarını belirten Çavuş, arzu ettikleri noktada olmadıklarını ancak iklim koşullarının etkili olduğunu ifade etti.

Narenciyede su verme oranını artırdıklarını ve bölgeyi genişletme çalışmalarını bitirdiklerini kaydeden Bakan Çavuş, tüm bahçelerde tek su fiyatı hedeflediklerini de söyledi.

Hükümetin bir yatırım açıkladığını ve Başbakan’ın “bunu üreticinin parasından yapacağız” demediğini vurgulayan Çavuş, yatırımların hükümet tarafından yapılacağını söyledi. Çavuş, hükümetin veri saklamasının mümkün olmadığını, üretimin devam etmesi için çalıştıklarını söyledi.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yerinden sorusu üzerine Bakan Çavuş, hasat süreci tamamlandıktan sonra net rakamların paylaşacağını vurguladı.

Yapılan işleri görmemenin ve sadece felaket üzerinden bir şey yapmanın vatandaşı yorduğunu dile getiren Çavuş, olumlu gelen her eleştiriyi aldığını belirterek, “felaket tellallığı” yapılmamasını istedi. Bakan Çavuş, birlikte hareket edilmesini istedi.

CTP Milletvekili Filiz Besim ise yerinden, yeşillenme hastalığı konusunda test yapılıp, yapılmadığını sordu. Besim, hastalığın teşhis edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuş ise, vektör böcek görüldüğünü ancak böceğin görüldüğü ağaçta virüse rastlanmadığını vurguladı. Çavuş, popülasyon varlığının bastırılması ve vektör böceğinin zararlısının doğaya bırakılması gerektiğini belirtti. Çavuş, şu ana kadar yapılan hasatta böyle bir bulguya rastlanmadığını yineleyerek, önceliğinin vektör böceğin bastırılması olduğunu kaydetti.

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