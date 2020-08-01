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Bakan Pilli açıkladı bugün de pozitif covid-19 vakası var

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Bakan Pilli:Toplam 1442 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli açıkladı bugün de pozitif covid-19 vakası var

Bakan Pilli açıkladı bugün de pozitif covid-19 vakası var

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1442 olduğunu, 1  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

1  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1442        

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 71.454   

Toplam Vaka Sayısı- 146   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 22         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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