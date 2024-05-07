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Çatalköy’de iş kazası: Ahmet Ezer 2 metreden düştü!

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Çatalköy’de, yapımı devam etmekte olan bir otel inşaatında çalışan Ahmet Ezer, dengesini kaybederek yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşerek her iki ayağının da topuğunu kırdı.
Çatalköy’de iş kazası: Ahmet Ezer 2 metreden düştü!

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 06.05.2024 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Çatalköy’de, yapımı devam etmekte olan bir otel inşaatında kalıpçı olarak çalışan Ahmet EZER (E-21), kolon üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Adı edilen kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, her iki ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma devam ediyor

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