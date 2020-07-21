  • BIST 118.042
  • Altın 404,636
  • Dolar 6,8310
  • Euro 7,8518
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu

Bakan Pilli:Toplam 1001 test yapıldı,2 pozitif vakaya rastlandı

» »
Bakan Pilli:Toplam 1001 test yapıldı,2 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli:Toplam 1001 test yapıldı,2 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1001 olduğunu,  2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, 1 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu, zaten karantinada takip edildigini belirtti. Vakaların  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.  

21  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1001       

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 58.883  

Toplam Vaka Sayısı- 125 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa-Lefkoşa anayolu kenarında yangın21 Temmuz 2020 Salı 17:20
  • İnci Uygar yaşamını yitirdi21 Temmuz 2020 Salı 16:53
  • Şemiler: “1878’den beri Kıbrıs Türkleri bir mücadele verdi. (1974'e kadar) Bunun son 10 yılında Türkiye vardır. Öncesinde yoktur21 Temmuz 2020 Salı 16:50
  • UBP: “Güven içinde bir halk noktasına Türkiye ile olan samimiyet ve dayanışmayla geldi”21 Temmuz 2020 Salı 16:49
  • Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu21 Temmuz 2020 Salı 16:46
  • Sağlık Bakanlığı’ndan KKTC’ye girişlerde uygulanacak prosedürle ilgili hatırlatma21 Temmuz 2020 Salı 16:45
  • İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Topçuköy Şehitlerini Andı21 Temmuz 2020 Salı 16:42
  • Bay-Sen Yarın Başbakanlık’a Siyah Çelenk Bıracak21 Temmuz 2020 Salı 16:41
  • Kritik toplantı başladı...21 Temmuz 2020 Salı 15:22
  • KTOEÖS heyeti, eğitimdeki sorunları ve görüşlerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardı21 Temmuz 2020 Salı 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti