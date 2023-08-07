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Barbie filmi, dünya çapında bir milyar dolar hasılatı geçti

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Barbie filmi gişedeki 17’nci gününde bir milyar dolardan fazla hasılat yaptı.
Barbie filmi, dünya çapında bir milyar dolar hasılatı geçti

Dağıtım firması Warner Bros’un aktardığına göre film dünya çapında 1,03 milyar dolarlık bilet satışı yaptı.

Filmin yönetmeni Greta Gerwig, sinema tarihinde en yüksek gişe hasılatı elde eden kadın yönetmen olarak tarihe geçti.

Margot Robbie'nin Barbie’yi ve Ryan Gosling'in ise Ken’i canlandırdığı film, şu ana kadar ABD'de 459 milyon dolar ve uluslararası alanda da 572 milyon dolar kazandı.

Gerwig’in rekoru tek bir kadın yönetmen tarafından çekilen filmleri kapsıyor. Jennifer Lee’nin ortak yönetmenleri arasında yer aldığı "Frozen" (1.3 milyar dolar) ve "Frozen 2" (1.45 milyar dolar) ve Anna Boden’in ortak yönetmeni olduğu "Captain Marvel" (1.1 milyar dolar) adlı üç film hala Barbie’nin önünde.

Başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling'in paylaştığı Barbie filmi, oyuncak bebeğin ve arkadaşı Ken'in gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Warner Bros, filmi Barbie ile İngilizce milyar anlamına gelen “billion” kelimesinin birleşimi, “Barbillion” ifadesiyle tanımladı.

Pandemiden bu yana bir milyar dolarlık gişe hasılatı elde eden sadece beş film oldu. Bu filmler arasında bu yıl yayımlanan “Super Mario Brothers Movie”, "Spider-Man: No Way Home", "Top Gun: Maverick", "Jurassic World Dominion" ve "Avatar" devam filmi yer aldı.

İzleyiciler, Barbie filmini aynı gün vizyona giren ve Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer filmiyle karşılaştırıyor. Oppenheimer, ilk atom bombasını geliştirilme sürecini konu ediniyor.

İngiltere merkezli sinema zinciri Vue’ya göre her iki film nedeniyle şirket son dört yıl içindeki en yoğun hafta sonunu yaşadı.

Barbie oyuncağının sahibi olan Mattel şirketi, Barney, Hot Wheels ve Polly Pocket gibi popüler oyuncak markaları için de Hollywood filmleri çekileceğini duyurdu.

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