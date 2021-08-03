Başbakan Saner’den Putin’e Çağrı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Kıbrıs konusundaki gerçekleri görüp Rumların uzlaşmazlıklarına katkı sağlamaktan vazgeçmeye davet etti.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, kapalı Maraş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde açıldığını Birleşmiş Milletler kararlarına aykırılık söz konusu olmadığını kaydetti.

Saner, “Rusya kendisinin Kırım’da attığı adımlara, başka yerlerde yaptıklarına baksın. Kıbrıs Türk halkının kimsenin hakkını yeme, hakkına tecavüz gibi bir tutumu olamaz, ama kimseye de hakkımızı teslim edecek Kıbrıs’taki egemenlik hakkımızdan vazgeçecek değiliz” dedi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“Basında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rum lider Nikos Anastasiadis'e bir mektup göndererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kapalı Maraş’ın bir bölümünün askeri bölge olmaktan çıkarması kararı almasının Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Belli ki, Rusya da Kıbrıs konusunda gerçeklere göre değil, işine geldiği gibi değerlendirme yapmayı hâlâ tercih ediyor.

Hâlâ, Kıbrıs’ta iki halk, iki egemenlik, iki devlet olduğu gerçeğini kafasını kuma gömerek görmek istemiyor.

Kapalı Maraş’ın açılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygundur

Atılan adımlarda Birleşmiş Milletler kararlarına aykırılık söz değildir.

Bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulsun diyenlerin diğer taraftan biz kararlara uyunca söz konusu Maraş’tır diye başka şeyler söylemesi ciddi bir çelişkidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kapalı Maraş için de geçerli olduğunu ilan etmiş, bunun için kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler kontrolüne verilmesi gibi bir şart ileri sürmemişken birilerinin BM kararlarını öne sürerek attığımız adımı geri almamızı istemesi havada kalmaya mahkum, boşuna bir taleptir.

Rusya kendisinin Kırım’da attığı adımlara, başka yerlerde yaptıklarına baksın.

Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’i Kıbrıs konusundaki gerçekleri görüp Rumların uzlaşmazlıklarına katkı sağlamaktan vazgeçmeye davet ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının kimsenin hakkını yeme, hakkına tecavüz gibi bir tutumu olamaz, ama kimseye de hakkımızı teslim edecek Kıbrıs’taki egemenlik hakkımızdan vazgeçecek değiliz.”