Serdaroğlu'ndan, Sadık Gardiyanoğluna: O masa mayıs ayında mutlaka toplanacak!

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, geçtiğimiz gün “Asgari Ücret Masası Haziran ayından önce toplanmayacak” diyen Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’na yönelik olarak, “Kimsenin şüphesi olmasın. O masa Mayıs ayında toplanacak” cevabını verdi

SERDAROĞLU: SAYIN BAKANIN TALİHSİZ AÇIKLAMASINI HAYRETLER İÇİNDE OKUDUK

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Sayın Bakanın açıklamasını hayretler içinde okuduk. Oysa daha geçen hafta Meclis kürsüsünden ‘asgari ücret masası haftaya toplanacaktır’ diyordu. Kimsenin şüphesi olmasın. O masa mayıs ayında asgari ücretin belirlenmesi için mutlaka toplanacaktır” dedi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanımızın talihsiz açıklamasını hayretler içinde okudum. Bu kadar olur. Daha geçen hafta Meclis kürsüsünden ‘asgari ücret masası haftaya toplanacaktır’ diyen Sayın Bakan, dün çıkıp ‘Asgari Ücret Masası haziran ayında toplanacak’ diyor. Böyle bir şey olamaz. Anayasal bir hak olan hayat pahalılığı yasal düzenleme ile vardır. Kamuda çalışan, memur, emekli, işçiye nasıl yasa gereği verilecekse, bununla birlikte asgari ücretli de bu artışı alacaktır.

Üstelik biz başta Maliye Bakanı olmak üzere hükümetin tüm yetkililerinden asgari ücretin de paralel olarak artacağı sözünü almışken, bununla ilgili yasal değişikliği yapmadılar. Şu an da toplanması gereken Asgari Ücret Masası’nın toplanmaması için beyanat veriyorlar.

Bir kere şunu açıkça belirtelim. Yasa gereği Asgari Ücret Masası’ndan bir kesimin çağrıda bulunmasıyla Sayın Bakan masayı toplamak zorundadır. Asgari Ücret Masası’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.