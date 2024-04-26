Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.3500
|32.6300
|EUR
|34.7000
|34.9900
|GBP
|40.4500
|40.8000
|AUD
|18.8000
|21.2000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|26-04-2024 08:21:47
26-04-2024 09:09:01
Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.3500
|32.6300
|EUR
|34.7000
|34.9900
|GBP
|40.4500
|40.8000
|AUD
|18.8000
|21.2000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|26-04-2024 08:21:47
26-04-2024 09:09:01
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