Döviz güne nasıl başladı?

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 GBP40.450040.8000
 AUD18.800021.2000
Son Güncelleme
Son Okuma		26-04-2024 08:21:47
26-04-2024 09:09:01
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