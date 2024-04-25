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Arıklı ve Zaroğlu yol incelemesi yaptı!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bahçeli köy içi yolların yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.
Arıklı ve Zaroğlu yol incelemesi yaptı!

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile birlikte incelemeyi gerçekleştiren Arıklı, ihaleyi kazanan şirkket yöneticilerinden de çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Arıklı, bazı bürokratik nedenlerden dolayı yolların yenileme çalışmalarının bir hafta gecikmeli başladığını belirterek, yapımcı şirketten yolların mümkün olan en kısa zamanda yenilenmesini istediğini belirtti.

Arıklı, köyün girişinden merkezine kadar olan 10 km’lik yolun yanı sıra köyün içindeki tüm yolların yenileneceğini ifade etti.

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