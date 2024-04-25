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Tatar, Adıyaman’a telefonferans ile bağlandı: Bütün süreci yakından takip ediyorum

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman’a 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın görüşülecek İsias Otel davası için aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet ile telekonferans yöntemi ile görüştü.
Tatar, Adıyaman’a telefonferans ile bağlandı: Bütün süreci yakından takip ediyorum

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç ile görüştüğünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı olarak bu konuda hassasiyetleri ve beklentilerini aktardığını belirten Tatar, ailelere desteklerini belirterek, “Adaletin yerine getirilmesi için bağımsız Türk adaletine güveniyorum ve hepinizin acısını paylaşıyorum” dedi.

6 Şubat tarihinde KKTC’nin bütün unsurları ile Adıyaman’da bulunan İSİAS otelde olduğunu belirten Tatar, “Bu acıyı birlikte yaşadık, halk olmanın devlet olmanın gerekliliği budur. Bütün süreci yakından takip ediyorum ve gerekliliklerini de yapıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Kaya ise şunları kaydetti:

“Bağımsız Türk adaletine güvenmek istiyoruz. Bilim üstün gelecek, gerçekler üstün gelecek. Yarın İSİAS davasının bir kırılma noktası ve bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz”

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