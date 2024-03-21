  • BIST 9087.28
  • Altın 2293.992
  • Dolar 32.393
  • Euro 35.4043
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Başbakan Üstel: İstanbul’da KKTC vatandaşı kardeşlerimizle kucaklaştık

» »
Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık tarafından İstanbul’da düzenlenen “1. Kentler ve Kültürler Buluşması”na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Başbakan Üstel: İstanbul’da KKTC vatandaşı kardeşlerimizle kucaklaştık

Etkinliğin muhteşem bir katılımla gerçekleştiğini belirten Başbakan Üstel, “İstanbul’da KKTC vatandaşı kardeşlerimizle kucaklaştık. Kültürümüzü yaşadık, hasretimizi giderdik ve sorunlarını dinledik. Yurt dışı Kıbrıslı Türkler bizim en büyük gücümüzden sadece biri. Bu gücü doğru şekilde kullandığımız sürece dünyanın her yerinde sesimizi de gür şekilde duyurabiliriz” dedi.

Başbakan Üstel, “Kentler ve Kültürler Buluşması etkinliklerimizi, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yaşadığı tüm dünya kentlerinde tekrarlamaya, onlarla bir araya gelmeye, kucaklaşmaya devam edeceğiz. Her biri gönüllü KKTC elçisi olan kardeşlerimizin vatanları ile olan gönül köprülerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Etkinliğimizi katılımları ile onurlandıran, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve heyetine, hükümet ortaklarımızın genel başkanlarına,  milletvekillerimize, STK başkanlarımıza, ekonomik örgütler platformumuzun kıymetli başkan ve üyelerine, İstanbul’da yaşayan iş insanlarımıza, bilim insanlarımıza ve vatan gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesi için canla başla çalışan başbakanlık ekibimizi bu muhteşem organizasyondan dolayı kutluyorum. Sergimize katkı sağlayan Kıbrıslı Türk Fotoğraf Sanatçımız Sayın Mehmet Gökyiğit’e teşekkür ediyorum.”

Etkinlikte yaptığı konuşmaya dikkat çeken Başakan Üstel, şunları söyledi:

“Yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi; dünyanın en güçlü ülkeleri, diasporaları da en güçlü olan ülkelerdir. Nüfusumuzun iki katından fazla vatandaşımız dünyanın farklı ülkelerinde ve kentlerinde yaşam sürüyor. Onların güçlenmesi KKTC’nin de dünya sahnesinde güçlenmesi demek. Onların vatanlarına yatırımlar yapmalarının önünü açmak ekonomimiz için güç demek. Onların etkin noktalarda ilerlemesi, siyasetimizin dünyada etkili hale dönüşmesi demek. Bu gücümüzü harekete geçirecek ve geleceği nerde yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarımızla birlikte inşa edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol'da ikinci finalist BÜY21 Mart 2024 Perşembe 09:34
  • Yer yer yağmur bekleniyor21 Mart 2024 Perşembe 09:02
  • Camilerin elektrik borçlarının peşin ödenmesi halinde gecikme zamlarının yüzde 90'ı silinecek21 Mart 2024 Perşembe 08:59
  • Üstel: Türkiye'de yaşayan Kıbrıslı iş adamlarına KKTC'de yatırım yapmak için kapılarımızı açıyoruz21 Mart 2024 Perşembe 08:50
  • KKTC Güncel Kur Tabloları21 Mart 2024 Perşembe 08:49
  • Gezeravcı uzaydan çektiği Doğu Akdeniz fotoğraflarını paylaştı20 Mart 2024 Çarşamba 18:28
  • LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Kalkan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Hakkında Açıklamalarda Bulundu20 Mart 2024 Çarşamba 17:01
  • TDP Genel Başkanı Çeler: Bu ortamda seçimler için 2027 beklemek zulümdür20 Mart 2024 Çarşamba 15:54
  • Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 2 kişi tutuklandı20 Mart 2024 Çarşamba 15:43
  • Gönyeli'de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek20 Mart 2024 Çarşamba 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti