Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık tarafından İstanbul’da düzenlenen “1. Kentler ve Kültürler Buluşması”na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Etkinliğin muhteşem bir katılımla gerçekleştiğini belirten Başbakan Üstel, “İstanbul’da KKTC vatandaşı kardeşlerimizle kucaklaştık. Kültürümüzü yaşadık, hasretimizi giderdik ve sorunlarını dinledik. Yurt dışı Kıbrıslı Türkler bizim en büyük gücümüzden sadece biri. Bu gücü doğru şekilde kullandığımız sürece dünyanın her yerinde sesimizi de gür şekilde duyurabiliriz” dedi.

Başbakan Üstel, “Kentler ve Kültürler Buluşması etkinliklerimizi, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yaşadığı tüm dünya kentlerinde tekrarlamaya, onlarla bir araya gelmeye, kucaklaşmaya devam edeceğiz. Her biri gönüllü KKTC elçisi olan kardeşlerimizin vatanları ile olan gönül köprülerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Etkinliğimizi katılımları ile onurlandıran, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve heyetine, hükümet ortaklarımızın genel başkanlarına, milletvekillerimize, STK başkanlarımıza, ekonomik örgütler platformumuzun kıymetli başkan ve üyelerine, İstanbul’da yaşayan iş insanlarımıza, bilim insanlarımıza ve vatan gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesi için canla başla çalışan başbakanlık ekibimizi bu muhteşem organizasyondan dolayı kutluyorum. Sergimize katkı sağlayan Kıbrıslı Türk Fotoğraf Sanatçımız Sayın Mehmet Gökyiğit’e teşekkür ediyorum.”

Etkinlikte yaptığı konuşmaya dikkat çeken Başakan Üstel, şunları söyledi:

“Yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi; dünyanın en güçlü ülkeleri, diasporaları da en güçlü olan ülkelerdir. Nüfusumuzun iki katından fazla vatandaşımız dünyanın farklı ülkelerinde ve kentlerinde yaşam sürüyor. Onların güçlenmesi KKTC’nin de dünya sahnesinde güçlenmesi demek. Onların vatanlarına yatırımlar yapmalarının önünü açmak ekonomimiz için güç demek. Onların etkin noktalarda ilerlemesi, siyasetimizin dünyada etkili hale dönüşmesi demek. Bu gücümüzü harekete geçirecek ve geleceği nerde yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarımızla birlikte inşa edeceğiz.”