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Basketbol'da bir kez daha ligler devam ederken Eser Taçoy ortaya çıktı adaylığını ilan etti!

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Basketbol'da bir kez daha ligler devam ederken Eser Taçoy ortaya çıktı adaylığını ilan etti!
Basketbol'da bir kez daha ligler devam ederken Eser Taçoy ortaya çıktı adaylığını ilan etti!

Basketbol'da bir kez daha ligler devam ederken Eser  Taçoy  ortaya çıktı adaylığını ilan etti!

Basketbol Federasyonu’nun Tüzük gereği Eylül ayında yapılması gereken olağan genel kurul öncesi Eser Taçoy adaylığını açıkladı.

Taçoy dün akşam BRT 1’de yayınlanan Potanın Nabzı programına telefonla katılan Eser Taçoy başkanlığa aday olduğunu açıklayarak ekibi ile çalışmalara başladığını açıkladı.

 

BASKETBOL KADINLAR LİGİ İSKELE'DE OYNANACAK

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Cumartesi  İskele'de  oynanacak maçlar ile başlıyor. Daha önce de düzenlenen Büyük Kadınlar Açılış Kupasını DAÜ kazanmıştı.

Cumartesi günü ilk maçı saat 16:00'da 

Caesar L. Gençler Birliği ile Marmara S.K. oynayacak.

Saat 18:00'de ise günün ikinci maçı 

DAÜ ile Akdeniz arasında oynanacak.

 

 U 17 ERKEK LİGİ İKİ GRUPTA DEVAM EDİYOR

Diğer yandan U17 ligi iki grupta düzenlenen karşılaşmalar ile devam ediyor.

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