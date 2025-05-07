Basketbolda Gençler Birliği işleri kızıştırdı

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde 9.hafta oynanmaya devam ederken son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği dün aldığı önemli galibiyetle play-off için iddiasını korudu.

Ligde ikinci sıradaki Base Basketbol’u 63-43 yenerek hem haftalar sonra kazanırken hem de lig ikinci Base Basketbola ağır bir darbe vurdu.

Kırmızı siyahlılar 9 maçta 3 galibiyet 12 puanla beşinci durumda yer alıyor. Base Basketbol aldığı mağlubiyetle ikinci yenilgisini aldı.

Soyer Aksu deplasmanda Cortado Adaspor’u 86-77 yendi ve ligde 4.galibiyetini alarak 13 puanla dördüncü sırada haftayı tamamladı. Cortado Adaspor ise ligde 8.yenilgiye ulaşarak 10 puanla 6.sırada haftayı bitirdi.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi

TAKIMLAR O G M AS YS P

1ASB 8 8 - 571 397 16

2.BASE BASKETBOL 9 7 2 616 568 16

3.GÖNYELİ KOOPBANK 8 6 2 560 478 14

4.SOYER AKSU 9 4 5 546 602 13

5.CL.G.BİRLİĞİ 9 3 6 551 544 12

6.C.ADASPOR 9 1 8 521 711 10

7.ÇETİNKAYA 8 1 7 478 560 9