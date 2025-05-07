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Basketbolda Gençler Birliği işleri kızıştırdı

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Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde 9.hafta oynanmaya devam ederken son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği dün aldığı önemli galibiyetle play-off için umutlandı.
Basketbolda Gençler Birliği işleri kızıştırdı

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde 9.hafta oynanmaya devam ederken son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği dün aldığı önemli galibiyetle play-off için iddiasını korudu.
Ligde ikinci sıradaki Base Basketbol’u 63-43 yenerek hem haftalar sonra kazanırken hem de lig ikinci Base Basketbola ağır bir darbe vurdu.
Kırmızı siyahlılar 9 maçta 3 galibiyet 12 puanla beşinci durumda yer alıyor. Base Basketbol aldığı mağlubiyetle ikinci yenilgisini aldı.
Soyer Aksu deplasmanda Cortado Adaspor’u 86-77 yendi ve ligde 4.galibiyetini alarak 13 puanla dördüncü sırada haftayı tamamladı. Cortado Adaspor ise ligde 8.yenilgiye ulaşarak 10 puanla 6.sırada haftayı bitirdi.

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi
TAKIMLAR            O    G    M    AS    YS     P
1ASB                     8     8     -    571    397    16
2.BASE BASKETBOL         9     7     2    616    568    16
3.GÖNYELİ KOOPBANK     8     6     2    560    478    14
4.SOYER AKSU             9     4     5    546    602    13
5.CL.G.BİRLİĞİ             9     3     6    551    544    12
6.C.ADASPOR             9     1     8    521    711    10
7.ÇETİNKAYA             8     1     7    478    560      9

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