  • BIST 9086.23
  • Altın 2303.02
  • Dolar 32.4206
  • Euro 35.4617
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Basketbol'da ikinci finalist BÜY

» »
Ülkü Yurdu’ndan tarihi başarı
Basketbol'da ikinci finalist BÜY

Yer: Atatürk Spor Salınu
Hakemler: ULVİYE Bele, Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz
Soyer Aksu: Atila (2), Klavash (8), Gedeon (11), Bilal (7), Altay, İlhan (25), Hugor (3), Deniz (18), Mehmet (2), Alaman (2)
Baf Ülkü Yurdu: Mustafa, Tahir, Uchenna (22), Osman, Tunç, Ebraimi (12), Emir (10), Umut (28), Enişte, Sabri (12), Gıdsbatleave (6)
1.periyot: 10-24
İlk yarı: 36-48
3.periyot: 55-67

Ertan Azer Turnuvadında Baf Ülkü Yurdu finale yükseldi.
Bu yol kurulan Baf Ülkü Yurdu yarı finalde Soyer Aksu’yu 90-83 yenerek finale yönelik kseldi.
Güzelyurt ekibi baştan sona üstün oynadığı maçta devreyi 48-36 maçı da 90-83 kazarak finalde Ceasar Larnaka Gençler Bşrlipinşn rakibi oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Güncel Kur Tabloları21 Mart 2024 Perşembe 08:49
  • Gezeravcı uzaydan çektiği Doğu Akdeniz fotoğraflarını paylaştı20 Mart 2024 Çarşamba 18:28
  • LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Kalkan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Hakkında Açıklamalarda Bulundu20 Mart 2024 Çarşamba 17:01
  • TDP Genel Başkanı Çeler: Bu ortamda seçimler için 2027 beklemek zulümdür20 Mart 2024 Çarşamba 15:54
  • Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 2 kişi tutuklandı20 Mart 2024 Çarşamba 15:43
  • Gönyeli'de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek20 Mart 2024 Çarşamba 15:36
  • Çeler: “Bu ortamda seçimler için 2027 beklemek zulümdür”20 Mart 2024 Çarşamba 14:40
  • Cezaevi'ne 149 istihdam başka dairelere gönderildi! Sendikalar isyan etti!20 Mart 2024 Çarşamba 14:36
  • Yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor20 Mart 2024 Çarşamba 14:36
  • Analizler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin 47’si tağşişsiz, 19’u ise tağşişli çıktı20 Mart 2024 Çarşamba 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti