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Basketbolda kaos arayan kırmızı beyazlı antrenör kim? Tonguç Kotak yazdı...

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Basketbolda son yaşanan olayları Duayen spor yazarı Tonguç Kotak yorumladı...
Basketbolda kaos arayan kırmızı beyazlı antrenör kim? Tonguç Kotak yazdı...

YORUM

Yine kaos arayan üç beş kişi

Tonguç KOTAK

Bir donem Basketbolu “BAKKAL” dükkanı gibi yönetenler ve onun etrafında olan bazı kendini bir halt sananlar yine ortaya çıktı. Basketbolda kaos var diye yazmaya başladılar. Onların döneminde kulüpler onlara karşıydfı hala daha karşılar. Kulüp sayısı ise az hem de çok azdı. Fazla ortada dolaşmasınlar da neler yaptıklarını burda yazarım.

Bu aklı sivriler unutmasınlar Basketbolu bir dar boğaza sokup Bakkal idare eder gibi hem yönettiler hem de bir sürü kendini bilmazle iş yaptığını zannettiler. Ha şimdi de bir tane kırmızı beyazlı bir antrenör federasyon yöneticisini arayıp genel kurula gidin diyebilecek. Eee kulüp başkanı ve yönetimi nerde ? Bu arkadaş mı koskoca kulkübü idare edişyor. Yoksa bu arkadaş bir dönem Bakkkal dükkanı gibi idare eden arkadaş ve birkaç aklı sivri ile iş yapmaya çalışması da komik

Unutmasın bu eski yöneticiler 14 Mayıs 2023’de hakemlerle sorun yaşadıkları için lig finallerine 4 hakem getirdiler. Şimdi de çıkıp da 21 Kulüp ve 120 civarı takımın mücadele ettiği ligleri baltalamaya çlaışıyorlar. Yemezler.

Ya bazı hakemlerimiz ise ayrı biro lay. Sezon başından beridir bir iki arkadaş tutturdular maça Polis gelmezse maçı yönetmezler. Çetinkaya – Adaspor maçında bunu yaptılar salonda 19 sporcu ve 10 sporcu ailesinin olduğu ortamda Polis geç geldi diye maçı erteledi. Yani birşey yazardım da ayıp ederim.

Son olarak yine ayni isimler bu kez 30 Mayıs Cuma akşamı 2.Lig’de Canbulat – Karaoğlanoğlu maçında ayni gerekçeyi öne sürerek maçı tatil ettiler.

Bir gün sonra ise Merkez Hakem Kurulu’ndan enteresan bir üste çıkma yazısı geldi.

Basketbolda işler güzel gidiyor ama birkaç kendini bilmez iş çeviriyor ama bunu yemeyiz.

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