Basketbol'da Marmara dördüncü bitirdi

Maçı kazanan Savoy Marmara klasmanı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ile dördüncü sırada bitirdi.
Savoy Marmara’da Gökhun Gazioğlu 19, Refet Karamustafaoğlu 14 sayı üretirken, Fırat Ceylan 9 sayı 14 ribaunt ile maçı tamamladı. Prolig’de klasmanın son maçında Avrupa Lidertlik Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi Pazartesi günü İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.30’da başlayacak maçı Girne Amerikan Üniversitesi’nin kazanması durumunda klasmanı üçüncü bitirecek ve ikinci Caeasar Larnaka Gençler Birliği ile Play-Off’ta karşılaşacak.
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