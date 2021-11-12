Bazı antidepresanlar diş sıkma hastalığına neden olabilir

Diş sıkma ve gıcırdatma olarak bilinen bruksizm, duygusal stres, tütün, alkol ve kahve tüketimi, uyku apnesi ve kaygı bozuklukları gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

Bazı antidepresanların yan etkisinin bruksizm olduğunu belirten Dt. Osman Çengel, “Kaygı bozukluğu ve strese bağlı olarak diş sıkan ya da gıcırdatan kişilerde tedavi psikiyatrist ile ortak sürdürülmesi; kişi bu duruma neden olan bir antidepresan kullanılıyorsa bu ilacın değiştirilmesi gerekir” diyor.

Bruksizm halk arasında bilinen adıyla diş sıkma ve gıcırdatma hastalığının nedenleri tam olarak bilinmese de genetik, fiziksel ve psikolojik etkenlerle ortaya çıkabiliyor. Duygusal stres, tütün, alkol ve kahve tüketimi, uyku apnesi ve kaygı bozuklukları bruksizmin oluşma riskini artırıyor. Bruksizmin uyanık halde ve uyku sırasında oluşan, tekrar eden çiğneme kasları aktivitesi olduğunu söyleyen Dt. Osman Çengel, diş sıkma ve gıcırdatmanın çocuklarda da görülebileceğini ama bu durumun genellikle süt dişlerin düşüp daimi dişlerin sürmesiyle ortadan kalktığının altını çiziyor.

Bruksist hastaların dişleri aşınıp daha sarı görünüyor

Bazı ilaçların da bruksizme neden olabileceğini belirten Dt. Çengel, “Bazı antidepresanların yan etkisi diş sıkma ve diş gıcırdatmadır. Muayene sırasında hastanın öyküsü alınırken hasta stresten, uyku bozukluklarından, baş boyun ağrılarından ve antidepresan kullanımından söz ediyorsa bruksizmden şüphelenilmelidir” diyor. Bruksizmin belirtilerinin başında estetik problemler geliyor. Uzun süredir bruksist olan hastalarda dişlerin aşınmış ve kırılmış olduğunu hatırlatan Dt. Çengel, şöyle devam ediyor: “Hastanın aşınan dişlerinden dolayı dikey yüz boyu azalmış ve yüz yuvarlaklaşmıştır. Aşınmış dişler daha az gözükür ve renkleri daha sarıdır, dolaylısıyla hastada daha yaşlı bir görünüm oluşur.

Yüz yuvarlaklaşmasının bir başka sebebi artmış çiğneme kasları faaliyetine bağlı olarak çiğneme kaslarının belirginleşmesidir. Yine bruksizme bağlı olarak çene eklem rahatsızlıkları oluşabilir. Hasta ağzını açarken çene ekleminde ağrı hisseder, eklemlerin birinden ya da her ikisinden sesler gelir. Hastanın ağzını açamadığı durumlar da oluşur.”

Bruksizm tedavisinde plak kullanımı diş sıkma ve gıcırdatmaya engel oluyor

Bruksizmin kesin bir tedavisi olmadığını söyleyen Dt. Osman Çengel, tedavinin daha çok dişlerde ve çene eklemlerinde daha fazla hasar oluşmasını engellemeye yani klinik şikayetleri ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun altını çiziyor. Dt. Çengel, tedaviye ilişkin şu bilgileri veriyor: “Bruksizme sebep olan uyku apnesi ise hasta bu konuda uzman doktora başvurup tedavi olmalıdır.

Kaygı bozukluğu ve strese bağlı olarak diş sıkan ya da gıcırdatan kişilerde tedavi psikiyatrist ile ortak sürdürülmesi; kişi bu duruma neden olan bir antidepresan kullanılıyorsa bu ilacın değiştirilmesi gerekir. Bruksizme sebep olan diş problemleri varsa bunlar tedavi edilmelidir. Sonrasında hastaya özel bir plak hazırlanır, bu plak diş sıkma ve gıcırdatmaya engel olur. Plak kullanamayan ya da kullanmak istemeyen hastalar için diğer bir tedavi yöntemi botoks uygulamasıdır. Çiğneme kaslarına botoks enjekte edilerek bruksizme engel olunur.”

CNN.