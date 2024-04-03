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Bazı köylere elektrik verilemeyecek

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Geçitkale Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün bazı köylere yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyecek.
Bazı köylere elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak köy ve bölgeler şöyle:

“Nergisli köyü, Nergisli su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar ve su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan köyü, Akdoğan askeri tesisler, Aket Tesisleri, su kuyuları, Arkın Otel, Noyanlar sitesi 19 ve 21 bölgeleri.”

 

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