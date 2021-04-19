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BEAL - 20 TFL Yerleştirme Sınavı 19 Haziran Cumartesi Günü

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi, “2020-2021 Öğretim yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı” kılavuz kitapçığını yayımladı.
BEAL - 20 TFL Yerleştirme Sınavı 19 Haziran Cumartesi Günü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi, “2020-2021 Öğretim yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı” kılavuz kitapçığını yayımladı.

 

Bu kapsamda, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 19 Haziran Cumartesi günü 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

 

Sınavın birinci oturumu 08:30-10:15, ikinci oturumun ise 10:45-12:00 saatleri arasında yapılacak.

 

Sınava kayıt olacak öğrenciler başvurularını, 19 Nisan – 4 Haziran 2021 tarihleri arasında bakanlığın web sitesi mebnet.net adresi üzerinden çevrimiçi yapacak.

 

Öğrenciler; sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak. Buna göre 20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 120, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 270 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde etmiş olacak.

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