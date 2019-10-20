Bel Sağlığı için gün boyu omurgada denge unsuru sağlanmalıdır

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İpek İkiz “Bel Sağlığı” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kemik yapı (omurlar), diskler ve bağlar omurganın yapısını meydana getirmektedir

Omurganın esas olarak üç amaca hizmet ettiğini dile getiren İkiz, bunları; iskelet sisteminin temelini oluşturması ve vücudun hareketliliğini sağlaması, omuriliği koruması, üzerine binen yükleri hapsederek çevre dokulara dağıtması olarak sıraladı. Kemik yapının (omurlar), disklerin ve bağların, omurganın yapısını meydana getirdiğini belirtenİkiz,“Kaslar bu yapıyı desteklerken, eklemler hareketliliği ortaya çıkartmaktadır. Sinir sistemi ise vücudun kontrolünü sağlamaktadır” dedi. Yandan bakıldığında omurganın düz olmayıp, 4 eğrilikten meydana geldiğinin görüldüğünü ifade eden İkiz, “Fizyolojik olarak bu eğrilerin gelişmesindeki amaç esnekliğe izin vererek, omurganın şok emici etkisine katkıda bulunmaktır” dedi.

Bel problemlerinin nedenleri hakkında bilgiler aktaran İkiz, bel bölgesindeki sorunların basit bir zorlanma ile oluşabildiği gibi sıklıkla kaza veya incinme sonucu da ortaya çıkabildiğini dile getirdi. Uzun süreli araba kullanma, öne eğilme ve ağırlık kaldırma gibi faktörlerin eşliğinde zamanla bel ağrısının, son derece rahatsız edici bir sorun halini aldığını belirten İkiz, “Sağlıklı bir bele sahip olmanın anahtarı, gün boyu omurgada denge unsurunun sağlanmasıdır” dedi.Oturma ve ayakta durma pozisyonlarında omurganın kompleks bir şekilde yüklendiğini ve bel bölgesinin yer çekimine karşı çalışarak üst gövdenin ağırlığını taşıdığını belirten İkiz, “Omurga üzerine binen yükleri bir yastık gibi karşılayarak, fizyolojik eğriliklerinin de yardımı ile bu yükleri çevre dokulara dağıtabilmektedir” dedi.

İkiz, bel sağlığını korumada 10 altın kuralı sıraladı;

1. Hareketsiz kalmayın.

2. Bel ve sırtınızı dik tutun.

3. Yerden bir şey alırken öne doğru eğilmeyin, çömelmeyin.

4. Sizin için ağır cisimleri kaldırmayın.

5. Taşıdığınız ağırlıkları ikiye bölün ve vücudunuza yakın tutun.

6. Otururken belinizi düz tutun ve sırtınızla bir yerden destek alın.

7. Ayakta dururken dizlerinizi gergin tutmayın.

8. Uzanırken bacaklarınızı bükün, bacaklarınız gergin olmasın.

9. Serbest ve sırtüstü yüzme, yürüme ve jogging gibi sporlar yapın.

10. Bel kaslarınız için düzenli güçlendirme egzersizleri yapın.

İkiz, bel problemlerinin nedenlerini sıraladı;

Zorlayıcı yaşam ve çalışma alışkanlıkları (Ağır bir yük ile yukarı uzanma, çok alçak veya çok yüksek tezgahta çalışma, desteksiz oturma, uzaktaki cismi kaldırma) Uygunsuz yataklar (Çok sert yatak bel bölgesini desteksiz bırakır, çok yumuşak yatak bel bölgesindeki dengeyi bozar, bel kavsini arttırır) Kazalar Esnekliğin kaybı Fiziksel uygunluğun azalması Diğer nedenler (Doğuma bağlı problemler, metabolik sorunlar, enfeksiyonlar, tümörler, psikosomatik problemler, ayrıca sigara alışkanlığı ve stres be ağrısını arttıran faktörler)

“Ağırlık kaldırma, ağırlık taşıma ve uzanmada önemli olan kaldıracağınız ve taşıyacağınız ağırlığın miktarı değil, bu işlemleri nasıl yapacağınızdır” diyen İkiz, genel ağırlık kaldırma prensiplerini şöyle sıraladı: Başınızı dik tutun, bel kavsinizi mutlaka muhafaza edin.Kaldıracağınız cismi vücudunuza yakın olarak tutun ve dik bir pozisyonda ayağa kalkın.Destek yüzeyinin (zeminin) dengeli olmasına dikkat edin. Önceden planlayın, yükü kaldırmadan önce test edin. Ağrlığı hızla ve aniden kaldırmayın. Yükü çekmektense, itmeyi tercih edin.Mümkünse yükü vücudun ön kısmında taşıyın.